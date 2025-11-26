Mucha ansiedad y pocos recursos: los males de los docentes en Málaga

El sindicato de profesores ANPE atendió 191 actuaciones de apoyo al profesorado durante el cursos pasado 2024/25, víctimas de situaciones de conflictividad en los centros, de los que 26 casos se han dado en Málaga. De estos, el 80,6% recibió un diagnístico de depresión; el 14,7% sufrió ansiedad y al 2% se le concedió la baja.

El sindicato vincula la incidencia de problemas asociados a la salud mental con la sobrecarga burocrática y la falta de recursos para afrontar los retos educativos.

Coordinadora Autonómica

María del Rosario Siguero Pérez, coordinadora autonómica de ANPE, explica que esto "es solo un botón de muestra. Hemos pedido en repetidas ocasiones a la administración y a la Consejería que comiencen a recopilar estos datos de manera sistemática y los hagan públicos. Creemos que la mejor manera de afrontar un problema es asumir que existe y cuantificarlo con rigor.”

Siguero expone que las dificultades se encuentran en la etapa escolar obligatoria: "Todos los tipos de problemas relacionados con las familias se concentran principalmente en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria. Los más repetidos son las falsas acusaciones, las denuncias en el centro o a la inspección, las faltas de respeto y el acoso. Las agresiones físicas de padres a docentes aumentan a un 1%", concluye.

Presidente de Andalucía

Paco Padilla, presidente de ANPE en Andalucía, analiza que la figura del Defensor del Profesor puesta en marcha por este sindicato esta pensada para "caminar al lado de los docentes, y eso es lo que hacemos: acompañar, asesorar y apoyar a todos los profesionales de la educación en Andalucía".

“Las incidencias se siguen concentrando principalmente en primaria y secundaria, aunque este año hemos detectado un incremento en Infantil y Formación Profesional. También vemos que la ansiedad continúa siendo uno de los síntomas más frecuentes entre los docentes que nos contactan, aunque las bajas médicas hayan disminuido ligeramente", resume Paco Padilla al desgranar las atenciones realizadas a través del Defensor del Profesorado.

La actitud de las familias, el origen de muchos problemas

La actitud de las familias es uno de los factores determinantes del desarrollo de una enfermedad, como la ansiedad, dentro del profesorado: “Uno de los aumentos más preocupantes se da en los problemas con las familias. Más del 80% del profesorado que nos contacta manifiesta problemas de ansiedad, y un porcentaje alto termina pidiendo una baja médica. Por eso reclamamos reforzar la figura del coordinador de bienestar: necesita formación específica, un horario propio para desarrollar sus funciones y recursos suficientes", anota Padilla.

La cantidad de alumnos en un aula determina la manera en la que se realiza una clase, por ello, buscan bajarla: “Hemos logrado introducir en la nueva ley de autoridad del profesorado la incorporación del respaldo psicológico, además del jurídico que ya existía. Y en materia de ratios, ya hay acuerdos en marcha: infantil bajará a 22 alumnos en Andalucía y, a nivel estatal, se plantea reducir a 22 en primaria y 25 en secundaria. Creemos que estas medidas contribuirán a mejorar el bienestar docente y la convivencia en los centros", concluye Padilla.

Coordinadora Málaga

Elena, Coordinadora de ANPE en Málaga, explica que: "El año pasado, registramos en Málaga 26 casos de los 191 recogidos en Andalucía por el Defensor del Profesor. Lo que más me llama la atención es que, aunque los datos estadísticos los volcamos en la plataforma autonómica y los porcentajes coinciden, en los últimos meses estamos viendo un incremento alarmante. Mi compañera Verónica Molina, que ha tomado el relevo del servicio este curso, me informa de que desde septiembre hasta hoy ya llevamos registrados 10 casos. Pasar de 26 expedientes en todo el curso pasado a 10 en apenas unos meses revela que algo está pasando y que es realmente preocupante, finaliza".