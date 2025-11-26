Deportes
AVOI presenta el primer equipo de fútbol onco-hematológico de España
Después de los torneos de oncofútbol organizados en años anteriores, AVOI ha constituido AVOI CF, el primer equipo de fútbol de España de niños en tratamiento o seguimiento onco-hematológico, que ya está dado de alta en la Real Federación Andaluza de Fútbol y que ha sido presentado este miércoles en el Hospital Materno Infantil de Málaga
AVOI ha presentado este miércoles a su equipo AVOI CF, un conjunto de fútbol compuesto por 21 jugadores, de entre 6 y 14 años, que se encuentran en tratamiento o seguimiento oncohematológico, con la excepción de tres hermanos. Y lo hizo con una destacada puesta en escena en el salón de actos del Materno Infantil, con césped artificial sobre el escenario, porterías, balones, lonas gigantescas con el nombre del equipo y hasta una Champions. Una atmósfera especial para un equipo especial.
La puesta de largo de AVOI CF tampoco quiso pasar desapercibida para la sociedad malagueña y en el Materno se dieron cita Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga; Toñi Ledesma, diputada de Ciudadanía y Equilibrio Territorial; Carlos Bautista, delegado de Consumo y Salud, así como Natalia Mena, subdirectora médica del Hospital Regional Universitario de Málaga. También destacó una importante representación del Málaga CF, con Kike Pérez, director general, y Francisco Martín Aguilar, consejero consultivo, y Sebastián Fernández Reyes 'Basti' como máximo exponente de la Fundación Málaga CF.
Para Francisco Salado, "este equipo supone un acercamiento a la realidad, a los problemas importantes". "La Diputación Provincial de Málaga siempre estará en los proyectos de AVOI CF a través del Área de Deportes. Proyectos como estos son los que más me gratifican”, señaló el presidente de la institución supramunicipal. Por su parte, Natalia Mena explicó que para el hospital "es ilusionante ver cómo proyectos de este tipo salen adelante”. El delegado Carlos Bausita destacó que "las emociones curan", dando la enhorabuena a la ONG por la creación de este club deportivo.
Durante el acto, que fue conducido por la periodista Celia Bermejo y el gerente de AVOI Lucas Rodríguez, se trasladaron los pormenores del proyecto y la importancia que han tenido los torneos de oncofútbol organizados desde 2014 por AVOI.
La presentación de los jugadores contó con la participación del periodista deportivo Emilio Guerrero. Guerrero fue presentando, de forma épica y uno a uno, a toda la plantilla, que accedía al escenario por el centro de la sala y atravesando una moqueta azul colocada para la ocasión. Los jugadores, emocionados, saludaban a familiares y amigos antes de acceder al escenario, donde ocupaban asiento.
AVOI CF cuenta con nueve entidades amigas que respaldan este proyecto durante la temporada 2025/26 y que están presentes en la equipación oficial de partido del equipo: Fundación La Caixa, Sanamar Alimentación, Rosario’s Burgers, Micropigmentación Capilar Gaspar, Restaurante Boca Llena, Mi Colchón, Clínicas Rincón Dental, Talleres Costa del Sol Nerja y Ayuntamiento de Frigiliana.
- Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
- El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
- Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
- El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
- Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?
- Así será la nueva tasa de basura de Málaga: precios y descuentos
- Ocho detenidos, uno de ellos policía local de Málaga, en una operación con 20 kilos de cocaína
- La Senda Litoral de Málaga concluirá en 2027 con un recorrido de 180 km para peatones y ciclistas