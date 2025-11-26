AVOI presenta el primer equipo de fútbol onco-hematológico de España

AVOI ha presentado este miércoles a su equipo AVOI CF, un conjunto de fútbol compuesto por 21 jugadores, de entre 6 y 14 años, que se encuentran en tratamiento o seguimiento oncohematológico, con la excepción de tres hermanos. Y lo hizo con una destacada puesta en escena en el salón de actos del Materno Infantil, con césped artificial sobre el escenario, porterías, balones, lonas gigantescas con el nombre del equipo y hasta una Champions. Una atmósfera especial para un equipo especial.

La puesta de largo de AVOI CF tampoco quiso pasar desapercibida para la sociedad malagueña y en el Materno se dieron cita Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga; Toñi Ledesma, diputada de Ciudadanía y Equilibrio Territorial; Carlos Bautista, delegado de Consumo y Salud, así como Natalia Mena, subdirectora médica del Hospital Regional Universitario de Málaga. También destacó una importante representación del Málaga CF, con Kike Pérez, director general, y Francisco Martín Aguilar, consejero consultivo, y Sebastián Fernández Reyes 'Basti' como máximo exponente de la Fundación Málaga CF.

Para Francisco Salado, "este equipo supone un acercamiento a la realidad, a los problemas importantes". "La Diputación Provincial de Málaga siempre estará en los proyectos de AVOI CF a través del Área de Deportes. Proyectos como estos son los que más me gratifican”, señaló el presidente de la institución supramunicipal. Por su parte, Natalia Mena explicó que para el hospital "es ilusionante ver cómo proyectos de este tipo salen adelante”. El delegado Carlos Bausita destacó que "las emociones curan", dando la enhorabuena a la ONG por la creación de este club deportivo.

Durante el acto, que fue conducido por la periodista Celia Bermejo y el gerente de AVOI Lucas Rodríguez, se trasladaron los pormenores del proyecto y la importancia que han tenido los torneos de oncofútbol organizados desde 2014 por AVOI.

La presentación de los jugadores contó con la participación del periodista deportivo Emilio Guerrero. Guerrero fue presentando, de forma épica y uno a uno, a toda la plantilla, que accedía al escenario por el centro de la sala y atravesando una moqueta azul colocada para la ocasión. Los jugadores, emocionados, saludaban a familiares y amigos antes de acceder al escenario, donde ocupaban asiento.

AVOI CF cuenta con nueve entidades amigas que respaldan este proyecto durante la temporada 2025/26 y que están presentes en la equipación oficial de partido del equipo: Fundación La Caixa, Sanamar Alimentación, Rosario’s Burgers, Micropigmentación Capilar Gaspar, Restaurante Boca Llena, Mi Colchón, Clínicas Rincón Dental, Talleres Costa del Sol Nerja y Ayuntamiento de Frigiliana.