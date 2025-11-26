La Paz
El Ayuntamiento de Málaga tala el árbol que podía caer sobre un parque infantil en La Paz
El pasado martes el Consistorio de Málaga eliminó la tipuana inclinada de 16 metros de altura, en calle Ravel
El Ayuntamiento de Málaga taló este pasado martes una tipuana de 16 metros de altura, en la calle Ravel, en la barriada de La Paz, por la peligrosa inclinación que iba tomando, dado que además tenía enfrente un parque infantil.
El Consistorio tomó la medida días después de que La Opinión de Málaga informara de la situación, así como de la decisión que tomó el área de Medio Ambiente el pasado 26 de octubre, de talar el árbol.
La peligrosidad del ejemplar también radicaba en que algunos vehículos de altura habían llegado a tocar el tronco inclinado, así como por el hecho de que la caída progresiva del árbol estuviera levantando la acera.
Como informó en este diario Francisco Romero, representante en la Carretera de Cádiz de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 'Solidaridad', llevaba "desde 2017" fotografiando la inclinación del árbol y entre "5 y 7 años" pidiendo al Consistorio que lo talara.
Finalmente, en la comisión de trabajo de Medio Ambiente del 27 de octubre, el Ayuntamiento acordó, con la participación de representantes vecinales, la eliminación del árbol, así como sustituirlo "por tantos árboles como sea posible en su entorno inmediato".
El responsable vecinal confesó ayer que había sentido "un dolor por el árbol; a pesar de la conveniencia de retirarlo y de haber insistido mucho, he sentido mucho su pérdida".
