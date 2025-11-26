Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Paz

El Ayuntamiento de Málaga tala el árbol que podía caer sobre un parque infantil en La Paz

El pasado martes el Consistorio de Málaga eliminó la tipuana inclinada de 16 metros de altura, en calle Ravel

La tipuana de 16 metros en el barrio de La Paz, hace unos días, y tras la tala.

La tipuana de 16 metros en el barrio de La Paz, hace unos días, y tras la tala. / La Opinión

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

El Ayuntamiento de Málaga taló este pasado martes una tipuana de 16 metros de altura, en la calle Ravel, en la barriada de La Paz, por la peligrosa inclinación que iba tomando, dado que además tenía enfrente un parque infantil.

El Consistorio tomó la medida días después de que La Opinión de Málaga informara de la situación, así como de la decisión que tomó el área de Medio Ambiente el pasado 26 de octubre, de talar el árbol.

La peligrosidad del ejemplar también radicaba en que algunos vehículos de altura habían llegado a tocar el tronco inclinado, así como por el hecho de que la caída progresiva del árbol estuviera levantando la acera.

Los trabajadores municipales retiraron la tipuana talada en La Paz.

Los trabajadores municipales retiraron la tipuana talada en La Paz. / La Opinión

Como informó en este diario Francisco Romero, representante en la Carretera de Cádiz de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 'Solidaridad', llevaba "desde 2017" fotografiando la inclinación del árbol y entre "5 y 7 años" pidiendo al Consistorio que lo talara.

Finalmente, en la comisión de trabajo de Medio Ambiente del 27 de octubre, el Ayuntamiento acordó, con la participación de representantes vecinales, la eliminación del árbol, así como sustituirlo "por tantos árboles como sea posible en su entorno inmediato".

Noticias relacionadas y más

El responsable vecinal confesó ayer que había sentido "un dolor por el árbol; a pesar de la conveniencia de retirarlo y de haber insistido mucho, he sentido mucho su pérdida".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
  2. El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
  3. Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
  4. El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
  5. Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?
  6. Ocho detenidos, uno de ellos policía local de Málaga, en una operación con 20 kilos de cocaína
  7. La Senda Litoral de Málaga concluirá en 2027 con un recorrido de 180 km para peatones y ciclistas
  8. Sorteo de VPO en Málaga: el lunes se abre el plazo para 253 viviendas en alquiler

Unicaja AM prevé cerrar 2025 con más de 13.000 millones de euros en activos bajo gestión

Unicaja AM prevé cerrar 2025 con más de 13.000 millones de euros en activos bajo gestión

Talan el árbol de 16 metros que amenazaba con caer sobre un parque infantil

Talan el árbol de 16 metros que amenazaba con caer sobre un parque infantil

La Guardia Civil investiga a un profesor de Cártama por presuntos abusos sexuales a menores en un colegio de Primaria

La Guardia Civil investiga a un profesor de Cártama por presuntos abusos sexuales a menores en un colegio de Primaria

Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel

Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel

El imán del IMEC ya se percibe en el PTA, que negocia la llegada de empresas de microelectrónica con inversiones millonarias

El imán del IMEC ya se percibe en el PTA, que negocia la llegada de empresas de microelectrónica con inversiones millonarias

El nuevo outlet de Málaga ofrece descuentos de hasta el 70% en ropa de Shein, Adidas y otras grandes marcas

El nuevo outlet de Málaga ofrece descuentos de hasta el 70% en ropa de Shein, Adidas y otras grandes marcas

PTA de Málaga: un motor que genera casi el 35% del PIB local

PTA de Málaga: un motor que genera casi el 35% del PIB local

Detenido en Málaga por robar cuadros de instrumentos digitales de coches junto a la estación de tren

Detenido en Málaga por robar cuadros de instrumentos digitales de coches junto a la estación de tren
Tracking Pixel Contents