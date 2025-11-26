El Colegio de Médicos de Málaga y Fundación Unicaja se alían para fomentar el uso responsable de pantallas en menores

La sociedad cada vez está más preocupada por el impacto que tiene en los menores el uso intensivo de las pantallas, que afecta tanto a su salud física, como mental y emocional. Las dificultades de sueño, la adicción digital, el aislamiento social o el deterioro del rendimiento escolar son algunos de los problemas que se encuentran en aumento debido al abuso de los dispositivos tecnológicos en la infancia y la adolescencia.

Por ello, desde el Colegio Oficial de Médicos de Málaga, en colaboración con Fundación Unicaja, han decidido poner en marcha ‘Pantallas Saludables’, un proyecto integral y pionero en Andalucía que busca fomentar un uso consciente, equilibrado y saludable de las pantallas entre menores, familias, educadores y profesionales sanitarios.

Se trata de una propuesta estructurada, transversal y con proyección comunitaria cuyo objetivo principal es generar un “cambio sostenido” en los hábitos digitales de la población joven. Para ello, se combinarán acciones de sensibilización, educación, prevención e intervención basadas en evidencia científica.

Sensibilización

Esta línea de trabajo fue iniciada por el Colegio hace dos años y ahora se suma Fundación Unicaja con la idea de reforzarla. El proyecto incluye jornadas dirigidas a médicos, charlas para familias que se impartirán en colegios de Málaga y provincia y la ampliación de ‘Pausa y Piensa’, una iniciativa en redes sociales que difunde mensajes educativos dirigidos principalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Expertos alertan de los riesgos para la salud que las pantallas tienen para los menores. | EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS / L.O.

En concreto, el proyecto se articula en torno a tres líneas principales. En primer lugar, dentro del ámbito de la sensibilización y comunicación social, se contempla la ampliación de la campaña ‘Pausa y Piensa’, la creación de materiales adaptados a distintos perfiles y la difusión de contenido educativo en redes sociales, medios y soportes digitales.

Esta campaña, que se pondrá en marcha en diciembre, utilizará formatos atractivos como infografías, micro vídeos, testimonios y retos digitales para facilitar la comprensión y el cambio de hábitos.

Talleres para familias y sanitarios

Por otro lado, dentro del área de la educación y formación, se impartirán talleres y cursos dirigidos a familias, profesorado y sanitarios. Además, se elaborarán guías prácticas sobre acompañamiento digital, establecimiento de límites y señales de alarma ante un posible uso problemático.

El primer taller tendrá lugar este jueves jueves 27 de noviembre en la sede del Colegio de Médicos con una jornada para médicos titulada: ‘Salud digital infantil y adolescente: una mirada médica multidisciplinar’.

Primera jornada

La inauguración tendrá lugar a las 16.30 y contará con la participación del presidente del Colegio de Médicos de Málaga, el doctor Pedro J. Navarro (pediatra); el tesorero y coordinador de ‘Pantallas Saludables’ del Colegio, el doctor Andrés Fontalba (psiquiatra); la responsable de Solidaridad e Investigación en Fundación Unicaja, Ana Cabrera, y contará con la participación como ponente de la doctora María Vidal (neurorradióloga), presidenta de la Asociación Educación Digital Responsable y miembro del equipo de trabajo del Colegio de Médicos en materia de salud infanto-juvenil y pantallas.

El programa contempla también sesiones escolares participativas basadas en metodologías activas para conectar con los menores desde sus realidades cotidianas y orientar a las familias.

Proyecto a largo plazo

Según explica el Colegio de Médicos en un comunicado, uno de los objetivos de ‘Pantallas Saludables’ es fomentar alianzas con centros educativos, AMPAs, distritos sanitarios, asociaciones juveniles, administraciones locales y medios de comunicación, para reforzar el carácter comunitario del proyecto.

En este sentido, destacan que el proyecto nace con vocación de continuidad y que está diseñado para generar impacto a medio y largo plazo con acciones sostenibles y replicables en otros territorios. Gracias al respaldo de Fundación Unicaja, se podrá profesionalizar la campaña, ampliar su alcance y consolidar un modelo de buenas prácticas en salud digital.

En definitiva, con esta iniciativa, el Colegio de Médicos de Málaga y Fundación Unicaja aspiran a incrementar la concienciación social sobre el uso abusivo de pantalla y reducir el impacto negativo del consumo digital descontrolado en la salud mental de los menores. También esperan integrar la salud digital en los programas escolares y sanitarios y consolidar al Colegio de Médicos de Málaga como institución referente en la promoción de hábitos digitales saludables.