La Costa del Sol ficha al 'Willy Fog' malagueño del golf como embajador turístico

La vida del laureado golfista malagueño Miguel Ángel Jiménez sigue la inercia de una constante vuelta al mundo. Su rutina profesional encadena viajes como si fueran los capítulos de aquella serie de dibujos animados, protagonizada por Willy Fog, en la que se recorría el planeta en 80 días. Su salto de un torneo a otro lo han convertido en una especie de 'Willy Fog' malagueño. Así se percibe, al menos, cuando él lo resume en primera persona: "Llevo ya 37 años dándole vueltas al mundo, compitiendo a nivel internacional, y Málaga siempre está dentro del corazón", dijo este miércoles al convertirse en embajador de su Costa del Sol natal, para promocionarla como destino turístico idóneo para practicar el deporte al que ha consagrado su existencia.

La entidad Turismo Costa del Sol, dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, lo anunció como "un acuerdo estratégico para impulsar la promoción internacional del destino como referente destacado en turismo de golf", un segmento en el que se mueven por estos lares más de 1.500 millones de euros al año. Jiménez será el abanderado de la marca Málaga Costa del Golf y el asumió el inicio de esta aventura "con orgullo" y como "un honor".

La de este deportista de Churriana se ha convertido en una figura icónica que proyecta el estilo de vida asociado al golf sin despegar los pies del suelo. Sobre él se dijo, en el acto celebrado en la Diputación, que "encarna valores como profesionalidad, calidad y autenticidad, plenamente alineados con la identidad turística de la Costa del Sol".

Aportación al turismo

Y el golfista no tardó, cuando le tocó tomar la palabra, en reivindicar al turismo como "la mayor industria" de su tierra. "Es un honor y un orgullo llevar por todo el mundo el nombre de la Costa del Sol", dijo sin perder de vista que "el golf ha contribuido a desestacionalizar el turismo" malagueño para que vaya más allá del típico 'sol y playa': "Tenemos a todo el norte de Europa jugando aquí durante el invierno, el nuestro es un turismo de muchísima calidad y no solo es el golf, pero el golf es el trampolín para que venga esta gente ¿Quién sale beneficiado? Sale beneficiado todo el mundo", añadió con una oratoria directa y sencilla.

Miguel Ángel Jiménez, Francisco Salado y el diputado provincial de Deportes, Juan Rosas, en la presentación. / L. O.

Más de 70 campos de golf

Antes de que lo hiciera Jiménez, intervino el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, quien recordó que "Málaga cuenta con más de 70 campos, la mayor concentración de Europa", y que "el 98,7% de los golfistas recomendarían el destino".

“La Costa del Golf continúa demostrando que es un destino incomparable, con capacidad para atraer a visitantes de alto nivel adquisitivo que dinamizan la economía local y contribuyen a combatir la estacionalidad; para nosotros es un honor contar con Miguel Ángel Jiménez como embajador de nuestro destino, un referente deportivo que proyecta prestigio y confianza en los mercados internacionales”, dijo Salado. Y, sobre todo, se mostró seguro de que la alianza con el golfista "permitirá conectar con audiencias de alto nivel y consolidar la imagen de la Costa del Sol como destino líder en experiencias vinculadas al golf".

Campaña en redes sociales

La colaboración entre Jiménez y Turismo Costa del Sol contempla la producción de una campaña audiovisual y digital protagonizada por el deportista, que será difundida en redes sociales y plataformas globales. El contenido mostrará la diversidad de campos, instalaciones y experiencias complementarias que ofrece Málaga para la práctica del golf durante todo el año.

Además, el golfista acompañará a Turismo Costa del Sol en presentaciones profesionales y acciones promocionales en mercados estratégicos de Europa y Estados Unidos. Estas actividades reforzarán la proyección internacional del destino junto a operadores, compradores, medios especializados y agentes del sector MICE (turismo de negocios y profesional) y deportivo.

El acuerdo incluye también una acción institucional en la provincia con presencia del golfista, destinada a destacar la calidad, variedad y atractivo de la oferta local ante profesionales nacionales e internacionales. Esta iniciativa subrayará la vinculación personal de Jiménez con Málaga y su papel como impulsor del desarrollo de este sector.