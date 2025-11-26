Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido en Málaga por robar cuadros de instrumentos digitales de coches junto a la estación de tren

El sospechoso, que causaba graves daños para extraer las piezas de los vehículos, ha ingresado en prisión

Cuadros recuperados por la Policía Nacional.

Cuadros recuperados por la Policía Nacional.

La Opinión

Un hombre de 42 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Málaga como presunto autor de varios robos con fuerza en el interior de vehículos de la zona Oeste de la capital. La Comisaría Provincial ha informado este miércoles de que el modus operandi era la rotura de las ventanillas para apoderarse de los cuadros de instrumentos digitales de los mismos, unos hechos que crearon "una gran alarma social en la zona".

Varias denuncias activaron a los agentes del Grupo II de Investigación de la Comisaría Oeste, que comprobaron que los ciudadanos afectados situaban los hechos en la zona de la estación de tren de Victoria Kent y aledaños. Además de la alarma social, la Policía Nacional destaca el perjuicio económico a los propietarios, "ya no sólo por las pantallas sustraídas, sino por los grandes desperfectos ocasionados para la extracción de las mismas".

Cámaras y testigos

Los investigadores establecieron un dispositivo policial para el total esclarecimiento de los hechos y, con la colaboración de la Policía Local, consiguieron identificar y detener al presunto autor de los hechos, un varón con antecedentes por hechos similares que ha ingresado en prisión por orden judicial. Entre las diligencias llevadas a cabo destacaron el visionado de cámaras de seguridad y las declaraciones de diferentes testigos. La operación también ha permitido identificar al receptador de los objetos robados y recuperar varias pantallas digitales que ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
  2. El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
  3. Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
  4. El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
  5. Málaga se prepara para la llegada del frío: ¿cuándo bajarán las temperaturas?
  6. Ocho detenidos, uno de ellos policía local de Málaga, en una operación con 20 kilos de cocaína
  7. La Senda Litoral de Málaga concluirá en 2027 con un recorrido de 180 km para peatones y ciclistas
  8. Sorteo de VPO en Málaga: el lunes se abre el plazo para 253 viviendas en alquiler

Unicaja AM prevé cerrar 2025 con más de 13.000 millones de euros en activos bajo gestión

Unicaja AM prevé cerrar 2025 con más de 13.000 millones de euros en activos bajo gestión

Talan el árbol de 16 metros que amenazaba con caer sobre un parque infantil

Talan el árbol de 16 metros que amenazaba con caer sobre un parque infantil

La Guardia Civil investiga a un profesor de Cártama por presuntos abusos sexuales a menores en un colegio de Primaria

La Guardia Civil investiga a un profesor de Cártama por presuntos abusos sexuales a menores en un colegio de Primaria

Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel

Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel

El imán del IMEC ya se percibe en el PTA, que negocia la llegada de empresas de microelectrónica con inversiones millonarias

El imán del IMEC ya se percibe en el PTA, que negocia la llegada de empresas de microelectrónica con inversiones millonarias

El nuevo outlet de Málaga ofrece descuentos de hasta el 70% en ropa de Shein, Adidas y otras grandes marcas

El nuevo outlet de Málaga ofrece descuentos de hasta el 70% en ropa de Shein, Adidas y otras grandes marcas

PTA de Málaga: un motor que genera casi el 35% del PIB local

PTA de Málaga: un motor que genera casi el 35% del PIB local

Detenido en Málaga por robar cuadros de instrumentos digitales de coches junto a la estación de tren

Detenido en Málaga por robar cuadros de instrumentos digitales de coches junto a la estación de tren
Tracking Pixel Contents