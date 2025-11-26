Detenido en Málaga por robar cuadros de instrumentos digitales de coches junto a la estación de tren

Un hombre de 42 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Málaga como presunto autor de varios robos con fuerza en el interior de vehículos de la zona Oeste de la capital. La Comisaría Provincial ha informado este miércoles de que el modus operandi era la rotura de las ventanillas para apoderarse de los cuadros de instrumentos digitales de los mismos, unos hechos que crearon "una gran alarma social en la zona".

Varias denuncias activaron a los agentes del Grupo II de Investigación de la Comisaría Oeste, que comprobaron que los ciudadanos afectados situaban los hechos en la zona de la estación de tren de Victoria Kent y aledaños. Además de la alarma social, la Policía Nacional destaca el perjuicio económico a los propietarios, "ya no sólo por las pantallas sustraídas, sino por los grandes desperfectos ocasionados para la extracción de las mismas".

Cámaras y testigos

Los investigadores establecieron un dispositivo policial para el total esclarecimiento de los hechos y, con la colaboración de la Policía Local, consiguieron identificar y detener al presunto autor de los hechos, un varón con antecedentes por hechos similares que ha ingresado en prisión por orden judicial. Entre las diligencias llevadas a cabo destacaron el visionado de cámaras de seguridad y las declaraciones de diferentes testigos. La operación también ha permitido identificar al receptador de los objetos robados y recuperar varias pantallas digitales que ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios.