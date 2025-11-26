El imán del IMEC ya se percibe en el PTA, que negocia la llegada de empresas de microelectrónica con inversiones millonarias

La llegada de futuro centro de microelectrónica que el instituto belga Imec construirá en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) ya está provocando un efecto de atraccion a Málaga de empresas del sector. La tecnópolis mantiene contactos con al menos cuatro empresas interesadas en instalarse en el recinto, segun ha explicado este martes el director general del PTA, Felipe Romera. Se trata de empresas de tamaño importante, que moverían inversiones de entre 50 y 60 millones de euros cada una en su llegada a Málaga, según ha precisado Romera en la presentación del informe de impacto económico del PTA, elaborado por el Institute of Economics and Business for Society (IEBSociety), de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.

"De momento, no ha llegado ninguna empresa del sector de la microelectrónica por el efecto del Imec, pero estamos trabajando con tres o cuatro. Son empresas que necesitan de servicios específicos, algunos de una sala blanca. No hablamos empresa que necesitan sólo de un espacio de oficinas", ha comentado. El responsable del PTA ha resaltado la magnitud de las inversiones que las compañías de este ámbiro traerían bajo el brazo, ya que normalmente, las empresas que llegan la tecnópolis (por ejemplo, las del sector IA) mueven inversiones por debajo del millón.

"Hay tres o cuatro empresas con las que estamos hablando, es un vector de desarrollo que va a ser importatnte", ha reiterado Romera.

La microelectrónica, un filón "espectacular" para el PTA de Málaga

El director general del PTA ha recordado que la microelectrónica nunca había sido un vector de referencia en el PTA, pero ha asegurado que ahora "ya lo es" a pesar de que que el Imec aún no haya desarrollado sus equipamientos. "Ya vemos como el mundo de la microelectrónica, que es uno de los vectores más importantes a nivel gobal, está mirando a Málaga. Cada vez tenemos más empresas interesadas de microelectrónica, de grandes inversiones. Es un filón espectacular", ha apuntado.

Una infografía presentada por el Imec de su futuro centro en el PTA de Málaga. / L. O.

Al PTA le interesa más el ámbito del diseño de microchips que la fabricación en sí, sobre todo por el tema del espacio disponible. "No tenemos espacio para centros de fabricación, se necesitarían 200 hectáreas, pero sí para centros de diseño. Tenemos dos edficios ya preparados para estos centros donde desarrollan los microchips, sin fábrica. Eso es lo que buscamos, la I+D", ha detallado Felipe Romera.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha destacado que el Imec "va a convertir a Málaga, Andalucía y España "en un referente mundial en la investigación de los microchips y va a ser toda una revolución para nuestra tierra".