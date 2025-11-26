Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar

Gran avance en la lucha contra el Alzheimer gracias al último hallazgo de un equipo de investigadores de Málaga, que han descubierto que un simple análisis de sangre podría permitir la detección ultra-temprana de la enfermedad, mucho antes de que la memoria empiece a fallar.

Aunque aclaran que aún se tratan de resultados obtenidos en modelo animal, los profesionales han demostrado que lo que ocurre en una zona profunda del cerebro —clave para la memoria— puede “verse reflejado” en la sangre, lo que abre nuevas vías para estudiar la enfermedad de Alzheimer en sus fases más tempranas

El equipo científico, conformado por investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand) y de la Facultad de Medicina de la UMA, subraya que “aunque los resultados son muy alentadores” el siguiente paso será validar estos hallazgos en estudios con personas, para confirmar su utilidad clínica y complementarlos con otras técnicas.

Detección ultra-precoz del Alzheimer

En concreto, este estudio pionero ha identificado unos nuevos marcadores en la sangre que reflejan el estado del hipocampo —una zona del cerebro— incluso antes de que se manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad.

“Esto nos acerca a una medicina más personalizada. Si podemos detectar la vulnerabilidad del cerebro antes de que aparezcan síntomas, podremos aplicar estrategias preventivas o tratamientos para frenar el avance de la enfermedad”, señala el doctor y profesor de la Facultad de Medicina, Pedro Serrano Castro, que ha liderado el equipo junto al doctor Manuel Narváez y la doctoranda también de este centro de la UMA Isabel Moreno-Madrid.

Analizan una muestra de sangre en un laboratorio / La Opinión

Cabe recordar que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta gravemente a la memoria y otras funciones mentales, ya que, a medida que avanza, se produce una pérdida progresiva de neuronas. De manera que, detectarla a tiempo es crucial para poder aplicar tratamientos que puedan retrasar o frenar su evolución.

Sin embargo, como destacan desde Ibima, las pruebas actuales, como el análisis del líquido cefalorraquídeo o las técnicas de imagen cerebral (como el PET), son invasivas, caras o poco accesibles, y además detectan la enfermedad cuando ya está bastante avanzada.

Alternativa innovadora

Este nuevo estudio ofrece una alternativa innovadora, ya que este equipo de investigadores ha encontrado una forma “sencilla y no invasiva” de detectar los primeros cambios que se producen en el cerebro antes de que la persona comience a notar problemas de memoria u otros síntomas.

Esto es posible gracias a que han descubierto que ciertos "complejos moleculares" presentes en el hipocampo también pueden identificarse en las células blancas de la sangre. “Estos complejos están formados por proteínas receptoras que están relacionadas con procesos clave para la salud cerebral, como la formación de nuevas neuronas”, aclaran.

Dos modelos experimentales con ratas

Para comprobarlo, los investigadores utilizaron dos modelos experimentales en ratas. En el primer modelo, simularon una fase temprana de la enfermedad, parecida a la del deterioro cognitivo leve. Y detectaron que, aunque los animales aún conservaban la memoria, ya se observaban cambios en los niveles de estos complejos tanto en el cerebro como en la sangre.

En el segundo modelo recrearon una fase más avanzada de la enfermedad, con pérdida de memoria y menor capacidad de generar nuevas neuronas. “También en este caso, los niveles de los complejos disminuían de forma paralela en el hipocampo y en la sangre”, señalan.

Conexión directa cerebro-sangre

Estos resultados son “especialmente prometedores” porque demuestran que lo que ocurre en una zona profunda del cerebro puede “verse reflejado” en la sangre. Es decir, existe una conexión directa entre lo que pasa en el sistema nervioso central y en el sistema inmunológico del cuerpo, “algo que hasta ahora no se había podido demostrar con esta claridad”.

Ante esta conexión, los científicos proponen que un simple análisis de sangre podría convertirse en una herramienta eficaz para detectar el Alzheimer en sus etapas más tempranas. “Esto permitiría identificar a las personas en riesgo antes de que aparezcan los síntomas, seguir la evolución de la enfermedad y aplicar tratamientos cuando todavía pueden ser más efectivos”, resaltan los investigadores.

“Hemos encontrado una forma de observar el estado del cerebro a través de la sangre. Este biomarcador podría ser clave para actuar en las fases iniciales del Alzheimer, cuando aún hay margen para intervenir con buenos resultados”, explica Moreno-Madrid.

Por su parte, Narváez añade que “la capacidad de estos complejos para reflejar la salud del hipocampo, una región esencial para la memoria, es un avance muy importante”.