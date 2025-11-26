Málaga encadena dos asesinatos por presunta violencia machista en solo cuatro días

La provincia de Málaga ha encadenado dos presuntos asesinatos por violencia machista en sólo cuatro días con las muertes de María Victoria, de 60 años, el pasado sábado en Rincón de la Victoria, y de Concepción, de 25, este miércoles en Campillos.

Estos dos casos, a falta de confirmación oficial, elevarían a trece las asesinadas por violencia machista en Andalucía en 2025, de las que casi la mitad, seis, han tenido lugar en la provincia malagueña.

Además, ambos asesinatos se han producido en el entorno del 25N, en el que miles de personas han protestado en las principales ciudades españolas y andaluzas contra la violencia machista.

María Victoria fue presuntamente asesinada con un arma blanca por su exmarido, del que estaba en proceso de separación. El hombre, de 61 años, fue detenido y ya ha ingresado en prisión.

Concepción ha muerto presuntamente estrangulada por su pareja, de 28 años, que ha sido arrestado tras acudir a un cuartel de la Guardia Civil a confesar los hechos.

De confirmarse este último caso como un asesinato machista, serían 39 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año en España, 1.334 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.