Málaga construirá hasta 300 VPO en Carretera de Cádiz con el nuevo uso de una parcela municipal

El pleno del Ayuntamiento de Málaga tiene previsto aprobar este jueves un cambio de uso de una parcela municipal para la construcción de 300 VPO en el distrito de la Carretera de Cádiz, en la avenida Imperio Argentina esquina con el Camino de la Térmica, en la zona de Parque Litoral. El pleno municipal votará la llamada declaración de oportunidad, que permitirá dedicar esta parcela a la construcción de VPO al destinarla para uso residencial o de alojamiento dotacional.

Impulso al alquiler asequible en Málaga

Esta iniciativa se integra en el Plan de Vivienda y Suelo 2023-2027, que marca como objetivo la creación de hasta 8.900 nuevas viviendas y la ampliación del parque público destinado a alquiler asequible. La actuación se dirige especialmente a jóvenes y personas mayores que necesitan una vivienda en régimen transitorio y con precios más accesibles, un colectivo cada vez más afectado por la tensión del mercado inmobiliario en la capital.

La parcela, con una superficie de 11.050 metros cuadrados y actualmente calificada como equipamiento social E-10, podrá utilizarse para alojamientos dotacionales de manera exclusiva o combinada con otros equipamientos comunitarios. El acuerdo permitirá aplicar las condiciones del uso residencial recogidas en el PGOU de 2011, garantizando su integración en el entorno urbano y la posibilidad de ajustar la ordenación mediante un estudio de detalle.

Hasta 300 VPO en Carretera de Cádiz

Con la aplicación de la normativa andaluza, el solar contará con un techo edificable de 27.184 metros cuadrados, lo que permitirá levantar un edificio de planta baja más seis plantas y ático y desarrollar hasta 300 VPO de uno y dos dormitorios. Esta intervención supondrá un importante refuerzo del acceso a la vivienda en uno de los distritos con mayor demanda residencial de Málaga.

Concesión de 75 años y tipos de vivienda

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ya ha preparado el pliego que regulará la concesión demanial del solar durante 75 años mediante concurso público. El documento establece que se podrán promover hasta 300 viviendas protegidas, de las cuales el 55% tendrá 45 metros cuadrados y un dormitorio, mientras que el 45% dispondrá de 60 metros cuadrados y dos dormitorios.

La edificabilidad destinada a uso habitacional se limitará a 20.000 metros cuadrados, a los que se añadirá un mínimo del 15% de espacios comunes, esenciales para el modelo de alojamiento dotacional. Asimismo, se permitirá dedicar hasta un 10% del total a locales comerciales, mientras que 2.184 metros cuadrados se reservarán para equipamientos de carácter social, educativo, comunitario o laboral.