Málaga reúne el 26% de la inversión del sector inmobiliario en Andalucía y se confirma como "polo estratégico"

Andalucía consolida en este 2025 su posición como destino inmobiliario estratégico con 992 millones de euros de inversión hasta el tercer trimestre y un incremento del 14% frente al mismo periodo del año anterior. Los datos, recogidos por la consultora CBRE en su nuevo estudio «Tendencias de mercado en Andalucía», reflejan también que la provincia de Málaga concentra el 26% de la inversión autonómica con 260 millones bajo el liderazgo de los segmentos residencial o ‘Living’ (63%) y el de hoteles (28%).

España, por su parte, registró una inversión de casi 12.900 millones de enero a septiembre, un 44% más que en 2024 y un 33% por encima de la media de la última década. Andalucía representa así el 9% de las cifras españolas.

«Andalucía, y especialmente Málaga, se han consolidado como mercados estratégicos dentro del panorama inmobiliario nacional. La ciudad destaca por su capacidad para atraer inversión, tanto nacional como internacional, en sectores clave como Living y Hoteles y por anticipar tendencias que transforman la forma en que vivimos, trabajamos y consumimos», explica la directora de CBRE en Andalucía, Rosa Madrid.

La firma destaca así que Málaga despunta como uno de los polos más dinámicos, con un boom de la inversión desde 2021, principalmente por el atractivo de los segmentos hotelero y Living. En 2023, Málaga llegó a concentrar el 70% de la inversión de Andalucía.

El residencial sector principal

El sector ‘Living’ se consolida como principal foco inversor en Málaga, reuniendo el 63% de la inversión en Málaga en 2025 con 165 millones. Entre 2021 y 2025, Málaga acumula 880 millones en Living, el 54% del total en Andalucía (1.600 millones), según CBRE.

El segmento Multifamily (BTR/PRS) concentra el 45% de la inversión en ‘Living ‘en Málaga desde 2021, seguido de ‘Flex Living’ (23%) y ‘Senior Living’ (16%).

En cuanto a las tendencias de mercado, Málaga y la Costa del Sol se consolidan como mercados de referencia a nivel nacional de ‘Branded Residences’ y ‘Senior Living’, concentrando el mayor número de proyectos.

La presentación del informe inmobiliario de CBRE se ha realizado esta semana en Madrid. / L. O.

Hoteles de alta gama

Málaga y la Costa del Sol están entre las principales ubicaciones de inversión hotelera en España, acumulando 1.700 millones de euros en los últimos cinco años, el 10% del total nacional.

El sector de alta gama concentra la mayor parte de la inversión: este año, el 84% de la inversión hotelera en Andalucía se concentra en hoteles de 4 y 5 estrellas, frente al 76% que representa a nivel nacional. Este posicionamiento refuerza el liderazgo de la región en el turismo vacacional de lujo. En 2025, la inversión en Málaga en el sector hotelero es de 74 millones.

Oficinas: subida de rentas

«Málaga se ha consolidado como un polo de atracción para grandes empresas internacionales y tecnológicas, impulsado por su calidad de vida y conectividad. Este posicionamiento la ha convertido en destino preferente para nómadas digitales y perfiles laborales altamente cualificados», dice CBRE.

En este contexto, la consultora dice que las oficinas evolucionan para ser un «aliado clave» en la estrategia de atracción y fidelización del talento, con «espacios más flexibles, sostenibles y con servicios que fomentan la colaboración y la experiencia del empleado».

Esto se refleja en la fuerte subida de rentas prime en la ciudad, que han pasado de 22 euros por metro cuadrado al mes en 2023 a la previsión de alcanzar los 29 euros en 2025 (con un incremento del 36%), «evidenciando la demanda por ubicaciones premium y proyectos innovadores».

Retail: más ventas y afluencia

CBRE dice que el mercado retail evoluciona hacia nuevas formas de consumo y modelos de negocio. En este contexto, Andalucía es la región de España con mayor crecimiento de ventas (+5,1%) y afluencias (+7,5%), respecto de los valores de un año atrás.

«El lujo está mostrando un creciente interés por ubicaciones High Street, especialmente en zonas revitalizadas por nuevas aperturas hoteleras, lo que eleva el atractivo de enclaves emblemáticos y el perfil comercial. Al mismo tiempo, el segmento de food & beverage (F&B) se consolida como un motor clave de atracción y fidelización, tanto en centros comerciales como en calle. Además, la escasa disponibilidad de locales en las principales arterias comerciales está impulsando una expansión natural del High Street en Sevilla y Málaga», detalla.

Según CBRE, Andalucía lidera el desarrollo de parques de medianas, concentrando el 39% de proyectos nacionales, lo que se traduce en 190.000 metros cuadrados. «Málaga se beneficia de la expansión residencial y del auge del F&B, con ocupaciones en máximos y ticket medio al alza», asevera.

Industrial y logística

El crecimiento del e-commerce impulsa la demanda de plataformas logísticas eficientes y automatizadas. «En Málaga, los principales proyectos de última generación están próximos a su plena ocupación, sin nuevas promociones en marcha, en parte debido al elevado coste del suelo. Esta situación restringe la capacidad de respuesta ante una demanda creciente. Las tendencias se orientan hacia plataformas más sostenibles y automatizadas, con eficiencia energética y soluciones que mejoran la gestión de stock y reducen costes operativos», añade.