El Ministerio publica el ranking salarial de los alcaldes: estos son los municipios de Málaga a la cabeza

Las diferencias salariales afectan también a los cargos municipales y mientras que un tercio de los alcaldes españoles no tiene ninguna retribución, tres de ellos perciben más de 100.000 euros anuales. Son los casos de Madrid, con 110.688,12 euros; Bilbao, con 105.557,28; y Barcelona, con 104.000, según los listados con las retribuciones de cargos electos y retribuciones medias de empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas que acaba de publicar el Ministerio de la Función Pública con datos de 2024. Otros 10 perciben más de 90.000 euros: Donostia/San Sebastián (96.965,68), Vitoria-Gasteiz (96.016,48), Sevilla (96.016,48), Málaga (95.500,63), Marbella (95.464,60), Burgos (94.555,36), Valencia (94.291,12 euros), Getxo (Bizkaia, 92.201,04), San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife, 91.172,48) y Almería (91.101,61).

El sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) aporta datos de 6.858 de las 8.131 alcaldías de España (ya que el resto no los ha facilitado). Más de la mitad, en concreto 3.587, no tienen dedicación exclusiva, aunque 1.322 sí tienen retribución. Y hay 2.265 alcaldes y alcaldesas que no tienen asignada ninguna retribución mientras que un total de 1.513 regidores municipales cobran más que el salario medio anual de los españoles, que se situó en 33.700 euros según los datos recién publicados por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En otros 22 municipios el regidor recibe más de 80.000 euros; en 58 entre 70.000 y 80.000 euros; en 104 entre 60.000 y 70.000; en 239 entre 50.000 y 60.000; y en 600 entre 40.000 y 50.000.

Hay otros 477 ayuntamientos en los que el alcalde o la alcaldesa cobran entre esa media salarial en España de 33.700 y 40.000 euros.

¿Qué alcaldes ganan más en la provincia de Málaga?

En la provincia de Málaga el ranking está encabezado en sus primeros puestos, según los datos que maneja el Ministerio, por los citados casos de los regidores de Málaga capital (95.500,63) y Marbella (95.464,60), seguidos de Fuengirola (84.244,00), Vélez-Málaga (74.102,83), Torremolinos (69.721,53), Antequera (65.153,15), Torrox (64.255,74), Coín (63.888,58), Alhaurín de la Torre 63.888,58), Mijas (62.889,92), Benalmádena (61.974,74) y Cártama (59.000,00).

Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella. / L. O.

Alcaldes sin retribución

En el otro lado, además de los 2.265 sin retribución, 25 perciben 100 euros o menos -el de La Pola de Gordón (León) ingresó el pasado año 2,68 euros y el de Navas del Rey (Madrid) solo 1 euros a pesar de que en su caso tiene dedicación exclusiva- y en total los mileuristas son 562.

De los 6.858 ayuntamientos de los que hay datos de 2024, más de la mitad, en concreto 3.587 no tienen dedicación exclusiva, aunque 1.322 sí tienen retribución, entre los 2,68 euros del de Navas del Rey (Madrid) y los 64.800,00 del de La Nucia (Alacant/Alicante) o los más de 50.000 también de los de Navalcarnero (Madrid) y Santa Margalida (Baleares).

Entre estos, solo 18 (el 0,5 %) tienen un sueldo superior a la media de los españoles.

En otros 1.656 municipios el regidor tiene dedicación parcial y todos ellos aparecen en el listado de Función Pública con retribución en 2024, las más altas las de los alcaldes de Reus (Tarragona), que fueron 73.219,34 euros, y Gijón (Asturias), que alcanzó los 68.916,07 euros. En este grupo, 218 alcaldes (el 13,1 %) ganaron más que la media nacional.

Dedicación exclusiva tienen 1.615 regidores, entre los que 1.277 (el 79 %) ganan más que esos 33.700 euros de media, los que más los mencionados de Madrid, Bilbao y Barcelona y el que menos el de Navas del Rey (Madrid), con solo 1 euro.

El Ministerio de la Función Pública no tienen los datos de todos los ayuntamientos porque 1.270 no le han remitido esta información, y no solo de pequeñas localidades sino también algunos de grandes ciudades como Parla (Madrid), Ourense y Telde (Las Palmas), con más de 100.000 habitantes.