Palodú, del gastrobar a la Estrella Michelin de Málaga: "Empezamos desde cero, nunca tuvimos en mente ganar una"

"Se quedó pequeño el barrio, y atrás quedó el gastrobar. Palodú se ha hecho mayor, y se desviste de etiquetas y convencionalismos", así se define en su biografía la nueva estrella Michelin de Málaga. Una biografía que, vista ahora, parece un augurio de lo que estaba por venir.

Palodú, el establecimiento de Cristina Cánovas y Diego Aguilar, se unieron ayer, en una gala celebrada en la capital, a la lista de la Guía Estrella Michelin de Málaga. Con ella, ya son doce las que suman entre la capital y Marbella.

Un proyecto con una historia digna de contar: este pequeño negocio nació en 2015, cuando dos jóvenes malagueños decidieron abrir un gastrobar sencillo con tapas y medias raciones, sin imaginar el futuro que les esperaba.

“Cuando comenzamos no teníamos en mente ganar una Estrella Michelin ni mucho menos, empezamos desde cero abriendo un restaurante”, recuerdan ahora, todavía en plena resaca emocional y tratando de asimilar un reconocimiento que ya ha cambiado su vida.

Cristina Cánovas y Diego Aguilar, propietarios del Restaurante Paladú, posan en dicho establecimiento con la chaquetilla de los ganadores de una Estrella Michelín. / Álex Zea

Lo que un día fue un local de tapas pronto comenzó a atraer la atención de guías gastronómicas, chefs de alto nivel y visitantes que convirtieron Palodú en una parada imprescindible.

Recomendados por la Guía Michelin y señalados como una de las "casas favoritas" de Diego Gallegos y Benito Gómez, su trabajo les permitió sumar reconocimientos como el Premio Nuevos Talentos, el galardón al Mejor Restaurante de la Academia Gastronómica de Málaga (AGM) y ser distinguido como Solete Repsol.

Aún así, Cristina y Diego insisten en que nada de esto estaba en sus planes iniciales: “En los últimos años, comenzamos a ser recomendados y a salir en guías, pero de verdad que no crees que pueda llegar este momento”, admiten.

El amor por la cocina malagueña fue también lo que los unió. Un amor que hoy comparten junto a su hijo Máximo, que ya luce una mini chaquetilla y sueña con ser cocinero como ellos. Cristina descubrió su vocación desde pequeña.

La abuela de Cánovas aún recuerda cómo, mientras sus nietas jugaban, Cristina prefería meterse en la cocina para ayudar. Diego, por su parte, vivió su infancia entre fogones: “Vengo de una familia que se dedica a esto”, comenta.

"Un éxito de todos"

En 2022 tomaron una decisión clave: dejar Teatinos para instalarse en el Centro de Málaga, donde ahora atienden a solo 24 comensales. Allí han desarrollado su filosofía de “cocina dual”, en la que ambos cocineros diseñan y consensúan cada plato, combinando sus visiones y estilos en una carta profundamente malagueña.

Una meta que exige —dicen— constancia y sensibilidad: “Supongo que ahora mantenerla será con el mismo trabajo, esfuerzo y mucho cariño, porque la cocina malagueña se va a seguir manteniendo”.

Ajoblanco / La Opinión

Cristina Cánovas y Diego Aguilar lucen hoy la estrella Michelin. Una chaquetilla que llevan ellos, pero que es mérito de todo su equipo: “Hacen un trabajo enorme, un gran esfuerzo. Creo que no se valora tanto a la sala, y yo estoy súper orgullosa de mi sala. Una experiencia en un restaurante también depende de cómo te traten desde que abres la puerta”.

¿Y ahora qué? les preguntamos: “Ahora toca seguir cocinando con el mismo amor y cariño. Mantener la estrella y sobre todo seguir haciendo cocina de autor malagueña”. “Supongo que ahora mantenerla será con el mismo trabajo, esfuerzo y mucho cariño, porque la cocina malagueña se va a seguir manteniendo”.

Y el público lo ha respondido con entusiasmo: las reservas están prácticamente completas hasta principios de 2026. Señal inequívoca de que esta estrella Michelin no solo reconoce su trabajo, sino que abre una nueva etapa para un proyecto que nació sin pretensiones y hoy brilla entre los mejores.