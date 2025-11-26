El parque forestal de Málaga perfecto para hacer senderismo: con kilómetros de rutas entre ríos, bosques y miradores

A apenas cinco kilómetros de la capital de Málaga, existe un parque que se ha convertido en un oasis de naturaleza perfecto para los amantes del senderismo y la actividad al aire libreal contar con un sinfín de rutas que discurren entre ríos, bosques y miradores.

Este enclave que ofrece una rápida escapada a apenas unos minutos de la ciudad es el Parque Natural de los Montes de Málaga, un verdadero pulmón verde de casi 5.000 hectáreas de extensión en los que se extienden 150 kilómetros de carriles forestales.

De estos, 45 kilómetros son transitables y accesibles para realizar cualquier actividad de turismo activo, como senderismo, ciclismo, excursiones a caballo, espeleología y escalada deportiva.

Las rutas más populares del Parque Natural Los Montes de Málaga

Entre sus senderos más emblemáticos destacan el de Torrijos o el de Pocopan, que permiten al visitarse adentrarse en las entrañas de este paraje. Además, tiene uno de sus principales atractivos en su mirador del Cochino, en el que se pueden observar las panorámicas más impresionantes de la capital y la sierra e, incluso, el vuelo de las aves rapaces.

Parque Natural Los Montes de Málaga, uno de los mejores lugares de la provincia para hacer senderismo / Ayuntamiento de Málaga

Unas rutas que recorren este conjunto montañoso de fuertes pendientes repleto de diversos ríos y manantiales que vierten sus aguas al río Guadalmedina, como los arroyos de las Vacas, Chaperas, los Frailes, Humaina y Hondo.

Fauna salvaje en el parque natural de Málaga: zorros, jabalíes y aves rapaces

En este entorno natural predominan los bosques de pinos, aunque también hay una amplia presencia de encinas, algarrobos, acebuches, quejigos, alcornoques o almendros que convierten este lugar en uno perfecto que visitar en otoño.

De igual modo, el Parque Natural de los Montes de Málaga alberga una amplia fauna salvaje, con protagonismo especial del zorro, el tejón, el jabalí, el conejo, la ardilla, la gineta o la comadreja; a los que se suman diversas aves rapaces como el águila culebrera, águila calzada, la lechuza o el gavilán.

Gastronomía de la zona y pueblos cercanos que merece la pena visitar

Además, este parque natural cuenta con diversas áreas recreativas para disfrutar de un completo día al aire libre, así como diversas opciones de ocio, educación y aventura, como las que se llevan a cabo en su aula de la naturaleza Las Contadoras.

Y para completar la jornada, se pueden visitar algunos de los bares y restaurantes de la zona para probar la mejor gastronomía de Los Montes, así como disfrutar de sus vecinas localidades de Colmenar y Casabermeja para admirar sus monumentos y arquitectura mediterránea.