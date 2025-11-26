Crónicas de la ciudad
El paseo de la Generación del 27 pierde sus versos
La Asociación de Vecinos de El Palo reclama al Ayuntamiento que reponga los paneles de azulejos con poemas de la Generación del 27, a lo largo del paseo marítimo, una iniciativa vecinal
Como contó La Opinión hace unos días, en breve faltarán dos años para el bicentenario del nacimiento de don Antonio Cánovas del Castillo. Para entonces, sería todo un detalle que el Ayuntamiento hiciera realidad el centro de interpretación de Cánovas, en el solar de su casa natal y edificios adyacentes, en la calle Nuño Gómez.
Entre otros motivos, porque es una de las promesas electorales más longevas y sin realizar, que acompañan nuestro alcalde desde sus primeras elecciones como candidato a la Alcaldía de Málaga, allá por 2003.
Pero hay un aniversario todavía más cercano, y es el del centenario de la Generación del 27, la de los poetas -y también, por cierto, la de los humoristas-.
Una forma de que a nuestro Consistorio no le pille el tren sería algo tan sencillo como reponer los paneles de azulejos rotos o, directamente, desaparecidos, que jalonan el paseo marítimo del Palo.
Como en su día adelantó este periódico se trató de una propuesta de la Asociación de Vecinos de El Palo del año 2012, que pidió que el paseo marítimo del barrio llevara el nombre de ‘paseo de la Generación del 27’.
Fue también la asociación de vecinos la que ese mismo año propuso que, para complementar la propuesta, junto al arroyo Gálica se erigiera un monumento a Emilio Prados, que hasta entonces sólo contaba con un pequeño mural con su rostro, inaugurado en 1999.
La elección del poeta malagueño se debía a su estrecha vinculación con los marengos del Palo, a algunos de cuyos hijos enseñó a leer.
En noviembre de 2013 tuvo lugar la doble inauguración del originalísimo monumento a Emilio Prados, obra del generoso artista afincado en Málaga Andrés Montesanto; así como de diez paneles con azulejos, con una selección de imágenes marineras y versos de los poetas más señeros del 27.
Reclaman la reposición
Claro que el tiempo pasa para todos; por eso el pasado octubre la asociación de vecinos reclamó en este diario reponer los azulejos, muchos de los cuales están en un estado lamentable, si es que no hicieron mutis por el foro.
El de la foto principal de hoy es el más perjudicado. En los paneles supervivientes puede leerse que los hicieron los veteranos ceramistas de Alfajar.
Sería de lo más sensato que, a tono con la próxima reforma del paseo marítimo del Palo y con el centenario de la Generación del 27 a las puertas, los paneles recuperaran sus mares, sus barcas y sus versos. Ánimo.
