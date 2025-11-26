Paso atrás para la Torre del Puerto: Puertos del Estado envía de vuelta a Málaga el proyecto

La tramitación de la Torre del Puerto ha dado un paso hacia atrás. Puertos del Estado ha devuelto al Puerto de Málaga el proyecto que le envió, a finales de octubre, del polémico hotel de lujo de 144 metros de altura diseñado por David Chipperfield, cuya construcción ha sido planteada en el Dique de Levante. Entre las observaciones realizadas por Puertos del Estado, destacan las relativas a la acreditación del interés general de este proyecto.

En este sentido, se ha solicitado que se envíe nuevamente un informe justificativo del interés general, ya actualizado, porque el remitido se corresponde con el mismo que ya se trasladó cuando se procedió a la modificación del Plan Especial, según confirmó el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio.

Asimismo, Rubio expuso que, en términos generales, lo que se ha pedido es que "se incorpore algún informe adicional" a la documentación enviada para "continuar con el expediente". Eso sí, el presidente del Puerto negó que Puertos del Estado haya obligado ya a repetir el concurso público que adjudicó a Andalusian Hospitality (integrada por el grupo catalán Hesperia y el fondo catarí Al Alfia) la puesta en marcha del complejo hotelero en plena bahía malagueña. Es más, Rubio recalcó que todavía "no hay nada decidido" en esa dirección, aunque admitió que existe la posibilidad de "estudiarlo jurídicamente" o, incluso, que haya que proceder a la publicación de información pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Justificación del interés general

Precisamente, la justificación del interés general es decisiva para que el proyecto supere el escollo final del Consejo de Ministros y reciba el visto bueno necesaria para el desarrollo posterior de las obras. A este respecto, el artículo 72.4 de la vigente Ley de Puertos deja claro que la prohibición de hoteles en terrenos portuarios solo la podrá levantar el Consejo de Ministros "por razones de interés general debidamente acreditadas".

Y, precisamente, el propio Carlos Rubio echó mano al contextualizar esta devolución de la documentación remitida por el Puerto de Málaga a lo "novedosa" que sigue siendo la tramitación de un proyecto de estas características, pese a que para sendos hoteles en Barcelona y en Cádiz ya se ha autorizado anteriormente la ubicación en terrenos portuarios.

infografía con la vista Oeste del bulevar de la torre del Puerto de Málaga / La Opinión

Retroceso en la tramitación

La necesidad de incorporar informes adicionales demandada por Puertos del Estado hace que la tramitación de la Torre del Puerto retroceda y vuelva estar en el paso previo a su traslado a Puertos del Estado, que a su vez tendría que aprobarlo antes de enviarlo al Consejo de Ministro.

Y, al mismo tiempo, la construcción de este ambicioso complejo hotelero está pendiente de la resolución judicial que se pronuncie sobre sendos recursos contencioso-administrativos contra el proyecto, presentados por parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y de miembros de la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, a través de la Asociación Espacios Comunes.

Revés para los promotores

El regreso a Málaga del expediente supone un revés para los promotores de la Torre del Puerto, quienes comenzaron el acto de presentación del proyecto, el pasado 17 de noviembre en Málaga, celebrando los avances en la tramitación. "El expediente ya ha recibido el visto bueno de la Autoridad Portuaria de Málaga y ha sido remitido a Puertos del Estado", recordó el CEO del Grupo Inversor Hesperia, Jordi Ferrer, en cuanto tomó la palabra.

En aquella comparecencia, las alusiones al rascacielos se dejaron para el final y se puso el foco sobre otros detalles como el nuevo paseo marítimo que incluiría la actuación. En todo momento, el grupo catalán Hesperia y el fondo catarí Al Alfia destacaron la conexión entre el Puerto y la ciudad que aportará el polémico hotel de lujo de 144 metros de altura diseñado por David Chipperfield, y tanta insistencia puso de manifiesto la necesidad de justificar el interés general que exige el Consejo de Ministros. "Con 45.000 metros cuadrados de edificio, se generarán 54.000 metros cuadrados más para la ciudad y la idea es que los malagueños se sientan atraídos a ocupar ese nuevo bulevar; no es un proyecto especulativo, tendrá un retorno para el promotor pero, sobre todo, va a tener un retorno para la ciudad porque crea muchos espacios públicos", reiteraron los promotores.

En este acto de hace diez días no estuvo Chipperfield, al que representó el director de su oficina en Santiago de Compostela, Rodrigo Antón. Tampoco acudieron representantes del Ayuntamiento de Málaga o de la Autoridad Portuaria. Eso sí, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, llegó a decir que el último diseño de la Torre del Puerto es "elegante" y que tenía una "primera impresión positiva" sobre el trabajo de David Chipperfield que elevaba a 144 metros la altura del rascacielos.