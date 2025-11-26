Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel

Con la Navidad cada vez más cerca, los principales municipios de toda la geografía nacional se encuentran ya manos a la obra con la programación especial que llenará estas fiestas de actividades, atracciones y eventos. Es lo que le ha ocurrido a la ciudad malagueña de Estepona, que este sábado abrirá por primera vez su parque de atracciones navideño.

Se trata del Parque de la Navidad de Estepona, una novedosa iniciativa que estrena este año el municipio costero que contará con un tobogán de hielo, pista de patinaje, castillos hinchables y una amplia variedad de atracciones para toda la familia.

Qué se puede encontrar en el Parque de la Navidad de Estepona

De ese modo, será este sábado 29 de noviembre cuando abrirá sus puertas este parque temático que se ha instalado en la zona exterior del Teatro Felipe VI y que mantendrá su actividad hasta el 4 de enero.

Durante estos días, los visitantes podrán disfrutar de toda clase de atracciones como su pista de hielo, un tiovivo, coches de choque, tobogán de hielo, castillos hinchables, la Casa de Papá Noel y la Casa del Grinch.

A esto se suma su área de restauración con diversos puestos de comida para poder acompañar con los mejores sabores este ambiente navideño. Además, el recinto contará con iluminación decorativa y proyecciones de vídeos navideños.

Fechas y horarios del parque navideño de Málaga

Para poder entrar a este poblado navideño, será necesario pagar cinco euros por entrada, que será obligatoria para adultos y niños que superen los 12 meses de edad. Esta entrada incluye la visita a la Casa de Papá Noel y la Casa del Grinch. Sin embargo, será necesario abonar una cuantía adicional por subirse al resto de sus atracciones.

Tal y como ha señalado la propia organización, no está permitido que los ciudadanos entren al recinto con comida o bebida, salvo agua, que sí se puede llevar.

Este Parque Navideño estará abierto desde este sábado hasta el 4 de enero, en horario de 17.00 a 23.00 horas, a excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero, que estará abierto desde las 11.00 horas, y el 24 y 31 de diciembre, que permanecerá cerrado.

Más actividades navideñas en Estepona esta Navidad

Pero esta no será la única iniciativa que llevará a cabo Estepona por Navidad, sino que cuenta con un amplio programa de actividades. De ese modo, llevarán a cabo más de medio centenar de iniciativas culturales y de ocio que arrancan este viernes con el encendido del alumbrado navideño y finalizará el 5 de enero con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos.

De ese modo, la localidad celebrará conciertos, concursos de belenes, fachadas, musicales, ballets, zambombas flamencas, fiestas infantiles, eventos solidarios, fiestas gastronómicas y el tradicional concierto de Año Nuevo, entre otros eventos.