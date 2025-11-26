Royal Bliss, presente una vez más en la Gala de entrega de las estrellas Michelin
Es la novena vez que la marca de bebidas es patrocinadora del evento más importante de la gastronomía en España
El martes 25 de noviembre tuvo lugar la Gala de la Guía Michelin España, una de las citas más esperadas del año para los más gourmets. Un año más, Royal Bliss, y ya van 9, estuvo acompañando a los mejores chefs como patrocinadores oficiales de esta velada mágica. Royal Bliss estuvo aportando el toque perfecto para una noche realmente memorable, como el mejor complemento a las mejores creaciones gastronómicas.
Sobre Royal Bliss
La fórmula con la que Royal Bliss ha conseguido en poco más de un lustro estar presente en más del 25% de los establecimientos hosteleros es única: la ruptura con lo convencional, gracias a su diseño moderno y atrevido, sus 100% aromas naturales y su burbuja fina, que permiten un trago ligero y potencia el sabor del combinado con el que se mezcla.
Royal Bliss supone una nueva forma de entender el mundo de los mixers: la marca cuenta con 10 variedades de sabores complejos con una amplia diversidad de matices y mucha versatilidad, lo que posibilita composiciones infinitas. Con ello, Royal Bliss facilita a los bartenders la elaboración de composiciones personales, mientras que su nueva y moderna imagen le otorga un carácter premium.
La gama responde a todos los momentos de consumo: aperitivo, tardeo y noche, ya que combina con todo tipo de destilados. Además, es el mixer oficial de la Guía Michelin y Patrocinador de las placas de sus Restaurantes Recomendados. Participa en los principales eventos y ferias del sector, como Fibar, HIP, Madrid Fusión, Salón Gourmet o Gastrocanarias. También está presente en los festivales más relevantes del panorama nacional como Madcool, Coca-Cola Music Experience, entre otros.
