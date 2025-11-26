Así será la nueva tasa de basura de Málaga: precios y descuentos

Aunque aún queda prácticamente un año para que irrumpa en las economías familiares de la ciudad, mucho se habla estos días de la nueva tasa de basura que se verá obligado a aplicar desde 2026 el Ayuntamiento de Málaga. La gran novedad con la que se parte -además de toda la tramitación y el esfuerzo humano extra que conllevará implantarla como si se tratara de un 'nuevo IBI'- es que se pagaba dentro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y ahora la ley obliga a diferenciarla. O sea, a cobrar aparte el 100% del coste que tiene la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos, con el consiguiente quebradero de cabeza que está trayendo a los principales ayuntamientos de España.

En el caso de Málaga, la reciente publicación de los anteproyectos de las nuevas ordenanzas -a las que aguarda un proceso mínimo de otros seis meses de tramitación previa- da una idea de cómo será la nueva tasa de basura de Málaga. De los precios y los descuentos a los que se podrá acceder. El primer recibo se notificará a finales de 2026 con bonificaciones para familias numerosas y vulnerables, y en el siguiente ejercicio se incorporarán otros descuentos que premiarán el reciclaje. Además, el Consistorio aprobó en el Pleno que irá articulando medidas para reducir el espíritu "excesivamente recaudatorio" con el que entrará en vigor, al cobrar ese 100%. Así, una vez que se conozcan los efectos de su aplicación, se tratará de reducir el IBI todo lo posible para compensar.

¿Cuándo y cuánto se paga?

El precio se calculará en función del valor catastral y del número de habitantes de las viviendas. La cuota media anual por vivienda será de 129,29 euros más IVA, lo que la situará en torno a los 142 euros. Será cobrada una vez al año y la primera factura de la prestación doméstica llegará a finales de 2026. En el caso de los domicilios particulares, se espera que el primer plazo de pago voluntario se sitúe entre octubre y diciembre del año que viene, según concretaron fuentes municipales. Aunque se liquida anualmente, el primer pago no comprenderá el año completo, sino que se calculará desde la entrada en vigor de la tasa, prevista inicialmente para julio, hasta el final del ejercicio. Lo previsible es que se empiece cobrando, aproximadamente, medio año y esto situaría el primer pago en una media de unos 70 euros por familia.

¿Qué familias pagarán menos?

El primer recibo ya le llegará rebajado a las familias numerosas y a las vulnerables, que solo abonarán la mitad de la tasa. Si esta bonificación del 50% se aplica sobre la cuota media, les dejará el recibo en unos 70 euros al año. Y, de hecho, si el primero solo cobra seis meses pagarían de media en torno a 35 euros.

Otros descuentos

Existen otros descuentos a los que pueden optar todos los ciudadanos pero no repercutirán en el primer ejercicio. Será en el pago de 2027 cuando ya se apliquen otras bonificaciones que podrán sumar hasta un 30% de rebaja para estimular el comportamiento responsable y la economía circular. En este caso, es dónde tendrán 'premio' las visitas a los contenedores de reciclaje y los puntos limpio. Cada visita a uno de los dos puntos limpios fijos -calle Hermanas Bronte y calle Werther- descontará un 1% con un máximo del 10%; la reutilización en dichos puntos limpios -recuperación de objetos en desuso- supondrá otro 5%; y la utilización del sistema de identificación de uso en los contenedores de reciclaje restará otro 15% ya sea mediante una app con QR o con cerradura electrónica. En este último caso, los descuentos serán de un 5%, si se realizan entre tres y cinco visitas semanales para reciclar, y suben al 15% si se superan los cinco viajes para clasificar la basura en estos contenedores. Según explicaron fuentes municipales, en estos momentos también se está estudiando qué opciones se les puede dar para que accedan a estas bonificaciones por reciclar a gente que no tenga teléfono móvil o a personas mayores que no usen la app.

¿Son acumulables las bonificaciones?

Las bonificaciones podrán acumularse. Y, de hecho, los descuentos de hasta el 30% por el reciclaje pueden sumarse al 50% que alcancen las familias numerosas y vulnerables. Esto propiciará que, ya en 2027, haya reducciones del recibo que puedan llegar hasta el 80%. Y si se toma como referencia los 129 euros anuales más iva de media por familia, se estarían hablando de ahorros de 100 euros. Incluso, las rebajas del 80% serán superiores a los 100 euros en el caso de aquellas viviendas en las que residan cinco o seis personas, con recibos estipulados entre 137 o 161, o en las que vivan siete o más personas, con una factura anual que oscila desde los 156 a los 181 euros.

Las empresas empiezan a pagar en 2027

A diferencia de los domicilios particulares, aquellos inmuebles en los que se desarrolla una actividad económica no empezarán a pagar la nueva tasa de basura hasta 2027. Hasta entonces, las empresas seguirán dependiendo de la ordenanza propia que aún está vigente. Y, una vez que entre en vigor la nueva tasa, podrán decidir entre continuar con Limasam o autogestionarse sus residuos acudiendo a la iniciativa privada y demostrándolo con la documentación pertinente.

Eso sí, fuentes municipales confiaron en que la mayoría de los establecimientos "a efectos prácticos optará por seguir con Limasam". "El que se vaya con un gestor privado no podrá tener contenedores en la vía pública y tendrá que tener la basura metida en sus instalaciones", recordaron.

En cambio, las viviendas turísticas si pagarán como domicilios particulares desde finales de 2026, calculándose el precio de la tasa con el 75% de ocupación máxima que conste en el registro.

Unos 63 millones al año

Como consecuencia de la aplicación de la nueva normativa, Limasam deberá repercutir, tal como obliga la Ley impulsada por el Gobierno de España a partir de la directiva europea, el 100% de los costes de los servicios, que suponen anualmente 57,9 millones de euros sin IVA.Si se siguen los estudios que maneja el Ayuntamiento de Málaga, de esta cantidad 1,5 millones corresponden a recogidas especiales -mercados, hospitales y Mercamálaga-; 21,6, a actividad económica; y 34,8, a particulares. Por tanto, la cifra total a repercutir mediante la tasa de basura rondaría los 63 millones cada año, al sumarle el IVA.