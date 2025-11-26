Se desconvoca la huelga parcial de autobuses en la EMT de Málaga: los sindicatos llegan a un acuerdo con la empresa

Los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes de Málaga (EMT) han alcanzado este miércoles, tras una larga jornada de reuniones, un acuerdo con la dirección de la compañía y han procedido a la desconvocatoria del calendario de paros parciales de autobús que iban a iniciarse este viernes 28 de noviembre, el día del alumbrado navideño del Centro Histórico. Las fuerzas sindicales Astua, Sitemt, UGT y CSIF, que agrupan a 14 de los 21 delegados del comité de empresa, han señalado que, entre los puntos que han hecho posible el acuerdo, figura una implantación de horarios del servicio "de acuerdo a la demanda real" y la aprobación por parte del consejo de administración de la EMT de un presupuesto de 170 millones de euros para la renovación de la flota.

Los sindicatos firmantes del acuerdo han detallado así que, como primer punto, "se acuerda una implantación de horarios, de acuerdo a la demanda real, en tipo laborables, sábados y domingos, con fecha de entrada sucesiva a partir del 10- 11 y 12 de enero de 2026. "Dentro de este seguimiento se acuerda el envío semanal por parte de la empresa de los datos relativos al cumplimiento, retraso o cualquier incidencia de cada una de las líneas al fin de corregirlas de manera inmediata", comentan.

Como segundo punto, aluden a la aprobación por parte del consejo de administración de la EMT de los presupuestos municipales (170 millones de euros) para la renovación de la flota del parque móvil actual, de manera que para antes del próximo 1 de enero de 2029 la edad máxima de los vehículos nunca superará los 12 años. A partir de ese tope tendrán que ser reemplazados, dejando, además, la edad media de la flota, en 6-7 años.

"Este acuerdo se considera de mínimos al estar basado únicamente en inversión municipal; por lo tanto, si se obtuvieran partidas procedentes de fondos europeos o estatales, se incrementaría y adelantaría la compra de nuevas unidades. Asimismo, se contempla un incremento de flota hasta las 320 unidades. Este punto ha sido fundamental dentro de nuestras reivindicaciones para poder trabajar en condiciones óptimas", explican los representantes de los trabajadores.

Un autobús de la EMT de Málaga. / L.O.

Otros puntos del acuerdo con la EMT

En tercer lugar, se acuerda la realización del curso de formación CAP en jornada laboral. La realización voluntaria fuera de jornada se mantendrá con compensación económica, tal y como se venía aplicando hasta ahora. Este punto del acuerdo entrará en vigor a partir de septiembre de 2026.

Como cuarto punto, se acuerda que en el primer trimestre del año, todos los desplazamientos de los turnos partidos estarán dentro de la jornada comprendida en nuestro cómputo diario recogido en convenio (6,05-8,15 horas).

En quinto lugar, se ha acordado negociar distintas peticiones requeridas en las distintas comisiones paritarias, negociadores de convenio y talleres.

Además, como sexto punto, acuerda implantar un plan de productividad en el departamento de repostado, buscando mediante este plus la equiparación de salarios entre categorías, para compensar la merma que sufren los trabajadores cuando pasan a este departamento.

Se acuerda también la compra de un camión remolcador, para facilitar las labores del vehículo taller y se establece dentro del departamento de talleres un grupo de trabajo específico para la polivalencia del personal.

CCOO también desconvocó la huelga este pasado lunes

Por su parte, el sindicato CCOO de Málaga que ostenta los otros siete delegados del comité de empresa de la EMT, ya anunció este pasado lunes que había alcanzado un acuerdo con la EME que establece "compromisos clave para la mejora del servicio público y las condiciones laborales de la plantilla", por lo que ha desconvocaba el calendario de huelgas parciales que este sindicato había solicitado.