La UMA añade a su oferta académica un nuevo doctorado en Estudios Sociales y del Trabajo

La Universidad de Málaga añadirá a su oferta académica un nuevo doctorado en Estudios Sociales y del Trabajo a partir de este curso, tras el acuerdo adoptado este miércoles en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha autorizado la implantación de este título en la UMA así como otro en la Universidad de Sevilla, en concreto un máster Erasmus Mundus en Biología del Envejecimiento. Ambas titutlaciones forman parte de la programación académica aprobada por la Junta para su despliegue en el sistema público universitario andaluz en el próximo cuatrienio.

En un comunicado, la Junta ha informado de que estas dos enseñanzas se suman a otras 40 que ya recibieron el visto bueno de la Junta en septiembre para su puesta en marcha, por lo que la oferta de este curso en vigor incorpora 42 nuevas titulaciones correspondientes a dicha planificación, "la mayor cartera puesta en marcha tras 15 años sin actualización del mapa de titulaciones".

Nuevas titulaciones

Tanto el doctorado de la UMA como el máster de la US ya recibieron previamente el informe positivo de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. La Hispalense será la encargada de ofertar el máster Erasmus Mundus en Biología del Envejecimiento, que imparte junto a otras cuatro instituciones académicas: la de la Sorbona (Francia), la de Coimbra (Portugal), la de Colonia (Alemania) y la de Costa Azul (Francia).

"Se trata de un título internacional acogido a la modalidad de Erasmus Mundus, que son programas de posgrado que se desarrollan conjuntamente por varias universidades de diferentes países con el objetivo de fomentar la excelencia en la educación superior, la cooperación internacional y el entendimiento intercultural", ha informado la Junta.

Por su parte, la Universidad de Málaga ofrece el doctorado en Estudios Sociales y del Trabajo.

Además, el Consejo de Gobierno también ha dado su respaldo a la modificación sustancial de dos formaciones universitarias de doctorado de las universidades de Sevilla y de Granada al incorporarse nuevas instituciones académicas en su impartición. Ambas enseñanzas estaban incluidas previamente en el catálogo de estos dos campus, por lo que no pertenecen a la nueva programación. Es el caso del doctorado en Arquitectura de la Universidad de Sevilla, que a partir de ahora adquiere carácter interuniversitario, ya que se puede cursar, igualmente, en la Universidad de Granada y en la Universidad de Málaga (UMA).

A éste se suma el doctorado en Criminología de la UGR, en el que participan también las universidades de Murcia y Miguel Hernández de Elche y en el que se da cabida al campus de Castilla-La Mancha.

Este curso 2025-2026 es el primero que estrena la nueva planificación académica, compuesta por 199 títulos para el conjunto de las diez instituciones públicas.