Banca
Unicaja AM prevé cerrar 2025 con más de 13.000 millones de euros en activos bajo gestión
Destaca el "éxito" de la gestión activa, los criterios ESG y la mejora de la propuesta de valor junto a BlackRock, Allianz Global Investors y Candriam
Unicaja Asset Management (Unicaja AM), la sociedad gestora de fondos de inversión del Grupo Unicaja, prevé cerrar el ejercicio 2025 con más de 13.000 millones de euros en activos bajo gestión, lo que supone un crecimiento interanual del 25%, y un aumento superior al 40% en suscripciones netas, superando los 2.200 millones de euros. Estas cifras supondrían los mejores resultados de su historia en sus principales indicadores de negocio, según ha informado este miércoles la entidad financiera malagueña.
El banco destaca en el balance del año de Unicaja AM el "éxito" de la gestión activa; el liderazgo en criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo), y la mejora de la propuesta de valor, junto a las gestoras internacionales BlackRock, Allianz Global Investors y Candriam.
"No sólo han permitido ampliar y optimizar la propuesta de productos, sino que están impactando directamente en la mejora de la experiencia del cliente y de la red comercial", apunta.
Estas colaboraciones, según explica Unicaja, han sido "clave" en la transformación del modelo de servicio, con formación especializada para la red comercial, mayor personalización de la oferta y una visión de mercado global que ha elevado el estándar de calidad de la gestora.
Creciente relevancia en el sector de fondos
"Superar la barrera de los 13.000 millones de euros en activos bajo gestión consolida la buena posición de Unicaja AM y subraya su creciente relevancia en el sector. Este resultado está impulsado por unas suscripciones netas que se prevé que excedan los 2.200 millones de euros, lo que supone, además del citado crecimiento superior al 40% respecto al ejercicio 2024, un 8% de las captaciones netas del sector", comenta la entidad.
En línea con su compromiso con la "inversión responsable", Unicaja destaca que más del 70% del patrimonio bajo gestión de Unicaja AM ya se rige por criterios ESG, situándose "a la vanguardia" en el mercado por volumen de activos gestionados bajo estos estándares.
