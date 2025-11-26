¿Cuántas viviendas de VPO se están construyendo en Málaga?

Málaga atraviesa una fase de expansión significativa en materia de vivienda protegida. Según los datos actualizados del Ayuntamiento, actualmente se encuentran en marcha más de 5.000 viviendas de protección oficial (VPO) en distintas fases de desarrollo. Estas actuaciones forman parte de la estrategia municipal para aumentar la oferta de alquiler asequible y responder a la creciente demanda registrada en el Registro Municipal de Demandantes.

Uno de los últimos movimientos urbanísticos se localiza en el distrito Carretera de Cádiz, donde la tramitación para habilitar una parcela en avenida Imperio Argentina permitirá promover 300 nuevas viviendas protegidas en alquiler. Esta actuación se suma a otros proyectos ya planificados en suelos dotacionales destinados a colectivos con dificultades de acceso a la vivienda, especialmente jóvenes y personas mayores.

Más de 1.700 viviendas protegidas previstas

Dentro de esta línea de trabajo, el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado el pliego para la concesión demanial de 14 suelos municipales, donde se prevé la construcción de 1.414 alojamientos o 1.256 viviendas en alquiler asequible. Estos inmuebles estarán dirigidos a colectivos inscritos en el Registro Municipal de Demandantes, con especial atención a menores de 35 años.

Si se suman los proyectos ya en tramitación, el volumen total de vivienda protegida prevista en suelo dotacional asciende a más de 1.700 unidades, incluyendo las 300 viviendas de Imperio Argentina cuya tramitación se ha reactivado recientemente.

5.186 viviendas de VPO en diferentes fases de desarrollo

Según los datos municipales, Málaga tiene actualmente 5.186 viviendas protegidas distribuidas en varios niveles de avance. De ellas, 1.041 están en construcción, mientras que 1.361 se encuentran en fase previa a su edificación. Otras 1.070 viviendas están en redacción de proyecto, y 1.714 corresponden a parcelas dotacionales que se encuentran en procesos de licitación o lo estarán próximamente.

Entre las viviendas ya en ejecución, destacan las 1.006 VPO del sector Universidad, repartidas en dos fases. Las primeras 476 viviendas se ejecutan de forma directa en cinco parcelas municipales, destinadas a alquiler y actualmente en distintas etapas de obra. La segunda fase, con 530 viviendas, se desarrolla mediante colaboración público-privada. Los trabajos tienen como fecha límite de finalización el 30 de junio de 2026, con entrega prevista antes de que concluya ese año. A este conjunto se añaden las 35 VPO en venta que están próximas a finalizar en la avenida José María Garnica.

Viviendas en fase previa y nuevos desarrollos urbanísticos

La fase previa a la construcción incluye 1.361 viviendas, de las cuales 1.229 están ligadas a la colaboración público-privada mediante la transmisión onerosa de 13 parcelas municipales. Esta operación permitirá que parte de las viviendas resultantes —147 unidades— se destinen a jóvenes a través de alquiler con opción a compra.

También avanzan en este apartado cinco viviendas previstas en calle Haití; 91 alojamientos para personas mayores o con movilidad reducida en Soliva Este; y otros proyectos de 20 y 16 viviendas en las calles Mendizábal y Gómez Ocaña. Paralelamente, continúa la redacción del proyecto de urbanización de Soliva Oeste, un ámbito donde está prevista la creación de 1.000 nuevas VPO, repartidas al 50% entre promoción pública directa y colaboración con el sector privado.

Además, están en fase de proyecto 10 VPO en La Rosaleda y 60 viviendas protegidas en el entorno de Portillo.

Próximas licitaciones y destino de las nuevas viviendas

El Ayuntamiento de Málaga tiene previsto sacar a licitación en las próximas semanas la concesión demanial de 14 suelos dotacionales para la construcción de 1.414 viviendas en alquiler asequible. El pliego establece que el 60% de estos alojamientos se destinará a jóvenes menores de 35 años, mientras que el resto se reservará para otros colectivos prioritarios. La duración del alquiler será rotacional, con un máximo de siete años, salvo en el caso de personas mayores de 65 años.

A este volumen se añadirán las 300 viviendas en alquiler previstas en Imperio Argentina, cuya tramitación permitirá completar la oferta municipal en zonas con elevada demanda residencial.

Más de 5.300 viviendas protegidas entregadas desde 2000

Desde el año 2000, el Ayuntamiento de Málaga ha entregado 5.339 viviendas protegidas, tanto en régimen de alquiler (2.511) como de venta (2.828). La inversión acumulada desde entonces supera los 650 millones de euros.

Con las promociones actuales y las que se encuentran en planificación, Málaga mantiene un ciclo de desarrollo significativo en materia de vivienda protegida, con miles de VPO en marcha que marcarán el crecimiento residencial de los próximos años y ampliarán el parque disponible para los demandantes inscritos.