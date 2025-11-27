Ampliación del Aeropuerto de Málaga: Aena volverá a licitar el primer contrato para evitar la impugnación

Aena no quiere que la ampliación del Aeropuerto de Málaga sufra retrasos innecesarios y ha vuelto a sacar a concurso la asistencia técnica para la supervisión del contrato. La razón se encuentra en la impugnación de contratos similares en otros aeropuertos por una empresa. Así, antes de que afecte a Málaga, Aena ha optado por frenar la licitación y plantear una nueva redacción del contrato para solventar posibles problemas legales.

El proceso que ha suspendido y replanteado en Málaga corresponde a la supervisión de los proyectos que se redactarán para ampliar las instalaciones, así como de la dirección de obra, control y vigilancia de las primeras actuaciones asociadas a la remodelación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Evitar una impugnación al concurso

Aena decidió este cambio en el Consejo de Administración de la compañía celebrado el martes, tras la impugnación de una empresa, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc), de los pliegos de un expediente similar que afecta a los aeropuertos españoles de los lotes de Canarias, Baleares, Norte, Este, Sur y Centro, con un presupuesto de licitación de 265 millones de euros.

El expediente de asistencias técnicas para actuaciones relacionadas con la ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se licitó el pasado 31 de octubre y ahora Aena renuncia a continuar con este proceso y evitar así otra impugnación agarrándose a la inclusión de cláusulas de solvencia técnica iguales al expediente anulado por el Tacrc. De esta forma, se evitan mayores retrasos.

Primera inversión en el aeropuerto de Málaga

Aena recuerda que la licitación de las primeras asistencias supone un paso más en la transformación de la infraestructura malagueña, la más ambiciosa desde la inauguración de la T3, en 2010 y que supondrá una inversión aproximada de 1.500 millones de euros.

Hasta ahora, contando la inversión contemplada para las asistencias que se van a volver a licitar, Aena había destinado a los primeros pasos de la remodelación y ampliación de la infraestructura malagueña cerca de 90 millones de euros, sumando a los más de 52 millones de este expediente los 36,5 millones del importe de licitación de la asistencia técnica de redacción del proyecto, actualmente en la fase final de la presentación de ofertas, previa a la adjudicación.

Proyecto de ampliación del aeropuerto de Málaga. / L.O

¿Por qué se hace la ampliación del aeropuerto de Málaga?

El inicio de la reforma y ampliación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se ha incluido en la propuesta del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), el plan de inversiones que Aena realizará en la red de aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031.

De acuerdo con la propia esencia del DORA, las actuaciones obedecerán a dos objetivos básicos: dotar al aeropuerto de capacidad para atender el crecimiento futuro de su actividad y hacerlo con el foco puesto en la calidad, optimizando la experiencia de pasajeros y compañías aéreas.

Las tareas de la asistencia técnica contribuirán a la salvaguarda de la hoja de ruta para el diseño y posterior desarrollo de las actuaciones previstas, por lo que se trata de un paso fundamental. Más aún si se tiene en cuenta que el aeropuerto seguirá operativo mientras se realicen los trabajos, por lo que la correcta definición de los mismos no sólo será indispensable para garantizar una ejecución diligente, sino también para planificar su coordinación y minimizar la afectación al día a día de las instalaciones.

Así será la ampliación

Entre las actuaciones que se acometerán para adecuar la capacidad del área terminal y agilizar los procesos aeroportuarios, destacan la construcción de un nuevo dique para tráfico no Schengen con control de fronteras centralizado; un control de seguridad centralizado que contará con cintas automatizadas y máquinas de inspección de equipaje de mano de última generación; el incremento de las posiciones de contacto para las aeronaves (permiten el embarque y desembarque del pasaje mediante pasarela) y el rediseño del sistema de tratamiento de equipajes para mejorar la operativa de los agentes handling.

Es reseñable, asimismo, el incremento del 41% previsto en la superficie para servicios al pasajero, mejorando los espacios destinados a la actividad comercial en la terminal, una proporción que será del 43% en el caso de los espacios reservados a salas VIP.

En el campo de vuelo, se construirán nuevas calles de rodaje (que conectan las pistas con la plataforma en la que estacionan las aeronaves), lo que favorecerá la fluidez en la circulación de los aviones. Y respecto a los exteriores, se mejorarán la urbanización y los accesos, además de la capacidad de los aparcamientos y sus usos.