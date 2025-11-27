El Black Friday llega los comercios de Málaga este viernes: descuentos para anticipar las compras navideñas

El sector textil y de moda se prepara para la campaña navideña con uno de los eventos más esperados del año: el Black Friday. A partir de este viernes 28 de noviembre, la mayoría de los comercios y marcas lanzarán ofertas y descuentos especiales, convirtiéndolo en una excelente oportunidad para adelantar las compras navideñas, especialmente para quienes ya tienen en mente los regalos para estas fiestas.

El Black Friday se celebra tradicionalmente el último viernes de noviembre, y este año coincide con la fecha del 28 de noviembre, día en que Málaga también dará la bienvenida a la Navidad con el encendido de su alumbrado.

El evento, que tiene su origen en Estados Unidos, se celebra cada año el día siguiente al Día de Acción de Gracias, pero en los últimos años ha ido adquiriendo protagonismo en otros países.

Según un estudio de la Unión de Consumidores de Andalucía, los malagueños gastarán, de media, unos 75 euros durante las compras de este Black Friday.

Descuentos y ofertas

Varias personas inician las compras por el Black Friday que se alargará hasta la campaña de Navidad. / Álex Zea / LMA

Aunque el Black Friday en sí tiene lugar el viernes 29 de noviembre, muchas marcas y comercios han adelantado sus descuentos en diferentes fechas.

Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho y Zara Home) comenzará los descuentos en sus plataformas online el jueves 28 de noviembre, a las 21:00 horas en su app y a las 22:00 horas en su web. En las tiendas físicas, las rebajas estarán disponibles durante todo el viernes 29 de noviembre.

(Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho y Zara Home) comenzará los descuentos en sus plataformas online el jueves 28 de noviembre, a las 21:00 horas en su app y a las 22:00 horas en su web. En las tiendas físicas, las rebajas estarán disponibles durante todo el viernes 29 de noviembre. Lefties iniciará su campaña de Black Friday el jueves 28 de noviembre, a las 19:00 horas en su app y a las 20:00 horas en su web, mientras que en tiendas físicas los descuentos serán a partir del viernes 29.

iniciará su campaña de Black Friday el jueves 28 de noviembre, a las 19:00 horas en su app y a las 20:00 horas en su web, mientras que en tiendas físicas los descuentos serán a partir del viernes 29. Mango también adelantará los descuentos, comenzando en la noche del jueves 28 de noviembre tanto en su app y web como en sus tiendas físicas.

también adelantará los descuentos, comenzando en la noche del jueves 28 de noviembre tanto en su app y web como en sus tiendas físicas. El Corte Inglés arrancará su Black Friday el viernes 29 de noviembre, tanto en tiendas físicas como online, aunque ya han lanzado su campaña "Adelántate al Black Friday" con ofertas desde el 17 hasta el 23 de noviembre.

Descuentos online y otras plataformas

Amazon y Shein han comenzado sus descuentos desde el 20 de noviembre, con rebajas de hasta un 30% en una amplia gama de productos.

y han comenzado sus descuentos desde el 20 de noviembre, con rebajas de hasta un 30% en una amplia gama de productos. Varias marcas del grupo Tendam (Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, Women’s Secret...) también adelantaron sus ofertas en línea, con descuentos disponibles desde el 27 de noviembre.

(Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, Women’s Secret...) también adelantaron sus ofertas en línea, con descuentos disponibles desde el 27 de noviembre. AliExpress , uno de los gigantes asiáticos, terminará el Black Friday el 30 de noviembre, con descuentos que el año pasado alcanzaron hasta el 80%.

, uno de los gigantes asiáticos, terminará el Black Friday el 30 de noviembre, con descuentos que el año pasado alcanzaron hasta el 80%. PC Componentes y MediaMarkt también se han adelantado a las fechas oficiales, con rebajas que incluyen hasta un 60% en productos de tecnología, electrónicos, y artículos para el hogar.

Cyber Monday

Además del Black Friday, el 1 de diciembre se celebrará el Cyber Monday, una jornada dedicada especialmente a las compras online, donde los artículos de electrónica y tecnología suelen tener descuentos adicionales.