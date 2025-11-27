El Colegio El Pinar de Málaga lanza un proyecto piloto único en España que convierte lápices en plantas

El Colegio El Pinar de Málaga vuelve a sorprender con un original proyecto centrado esta vez en la promoción de hábitos sostenibles entre sus alumnos.

Teniendo como guía la regla de las 3 'erres': reducir, reciclar, reutilizar, que nos recuerda que sólo contamos con un planeta y que sus recursos son limitados, el proyecto de El Pinar pone el foco en los residuos electrónicos, que no paran de aumentar en consonancia con los hábitos de consumo de la población.

Este centro educativo, uno de los más importantes de Málaga por volumen de alumnado, trabaja en diversas líneas de acción pedagógica -contempladas en el Plan de Centro- para concienciar a su comunidad educativa sobre el impacto humano en el equilibrio de los ecosistemas.

Así, transmite a sus estudiantes, desde los más pequeños a los de Bachillerato y FP, la importancia de emprender prácticas y hábitos de vida que redunden en beneficio del planeta.

Concienciación y educación ambiental

En esta línea de trabajo, según informan desde la institución académica, se han convertido en el primer centro educativo de España en llevar a cabo un pilotaje para que los alumnos y alumnas de la etapa de Educación Infantil tomen conciencia de este problema a edades tempranas.

En colaboración con la firma SproutWorld, empresa creadora de los lápices plantables que usarán como herramienta los alumnos de Infantil y referente internacional en sostenibilidad, el equipo educativo de esta etapa ha puesto en marcha un proyecto educativo pionero en el territorio nacional con motivo de la Semana Europea de la Reducción de Residuos 2025.

Bajo el tema ‘Menos cables, más raíces’, la iniciativa invita a los niños y niñas de la etapa inicial de enseñanzas obligatorias del centro a reconectar con la naturaleza, reducir los residuos electrónicos y cultivar hábitos sostenibles desde la primera infancia.

Alumnos de Infantil del Colegio El Pinar de Málaga plantan lápices. / La Opinión

El programa combina educación ambiental, creatividad y aprendizaje activo, implicando a alumnos, familias y docentes en un proceso de reflexión sobre el impacto de la tecnología y la importancia de dar una “segunda vida” a los objetos cotidianos.

A través de actividades como la lectura del cuento ‘El lápiz que no tenía miedo a los cables’, el mural colectivo ‘Un futuro que florece’ y el taller ‘De lápiz a planta’, los más pequeños aprenden jugando cómo reducir, reutilizar y reciclar.

Un bosque de lápices en Infantil

De hecho, cada alumno planta su propio lápiz SproutWorld, que contiene una semilla y se planta boca abajo, creando así un pequeño ‘bosque de Infantil’ en las aulas del colegio.

“Queremos que los niños comprendan que cada elección cuenta, y que incluso los objetos más simples pueden convertirse en vida”, señala Adelaida Garrido De los Santos, jefa de estudios de Infantil, etapa educativa que cuenta con casi dos centenares de alumnos y alumnas.

Lápiz de la empresa SproutWorld que colabora con este proyecto del Colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre. / La Opinión

“El fomento de prácticas sostenibles con el medio ambiente es uno de los pilares de nuestro centro. De hecho desarrollamos actividades que van en esta línea y se trata de un objetivo curricular que está presente en muchos de nuestros proyectos de innovación didáctica de manera transversal", añade.

Además, la docente asegura que están muy "contentos de ser el primer centro educativo de España que lleva a cabo este pilotaje en el marco de la Semana Europea de la Reducción de Residuos".

De una forma muy práctica, los niños y niñas han tenido la oportunidad de aprender el impacto que el abandono de los inertes electrónicos tiene en el medio ambiente, como detalla Adelaida Garrido, y además "han interiorizado la idea trabajándola de manera práctica durante más de una semana, desarrollando actividades colaborativas, dinámicas y creativas”.

Actividad del alumnado de Infantil del Colegio El Pinar en el marco de la Semana Europea de Reducción de Residuos. / La Opinión

Los frutos de la colaboración

Por su parte, Michael Stausholm, CEO de SproutWorld, empresa certificada B Corp y líder mundial en instrumentos de escritura plantables, afirma que "es un orgullo colaborar con una escuela tan innovadora en un proyecto que demuestra cómo la educación y la sostenibilidad pueden florecer juntas”.

Con este proyecto, El Pinar y SproutWorld se posicionan como referentes en educación ambiental y responsabilidad social, ofreciendo un modelo inspirador y replicable en otros centros educativos europeos.