Cortes de tráfico este viernes en Málaga por el encendido de las luces de Navidad

Ante la previsión de una gran afluencia de malagueños y turistas que acudirán este viernes, 28 de noviembre, al encendido del alumbrado de las luces de Navidad de la calle Larios, el Ayuntamiento de Málaga ha informado este jueves tarde de los cortes al tráfico que se producirán durante la tarde del viernes, que no sólo afectarán al tráfico rodado, también a las paradas de la EMT de la Alameda.

Así, desde las 16.00 hasta las 22.00 horas permanecerán cortadas al tráfico rodado el tramo de la Alameda Principal comprendido entre Puerta del Mar y Cortina del Muelle. Además, en la calle Córdoba se restringirá el giro a la derecha para acceder a la Alameda Principal en sentido Este. Igualmente, el Paseo del Parque quedará cortado, excepto para el transporte público. Así, el tráfico privado será desviado hacia el Paseo de los Curas, mientras autobuses y taxis podrán acceder hasta la confluencia con Boquete del Muelle, donde serán desviados hacia la avenida Manuel Agustín Heredia.

Unos cortes que también afectarán el fin de semana al entorno de la Catedral por la proyección del video-mapping sobre la torre sur de la Catedral (19.00, 20.30 y 22.00 horas desde el próximo sábado, 29 de noviembre, hasta el 4 de enero, excepto 24 y 31 de diciembre) el tráfico de salida por la calle Molina Lario será desviado por Postigo de los Abades para desembocar en Cortina del Muelle.

Autobuses de la EMT

Este viernes, 28 de noviembre, debido a que desde las 16.00 horas la plaza de La Marina y parte de Alameda Principal estarán cortadas al tráfico, algunas líneas de la EMT desviarán su recorrido habitual con la consiguiente anulación de las paradas de autobús ubicadas en el lateral sur de la Alameda Principal (sentido Este).

Los desvíos previstos son los siguientes:

Sentido avenida de Andalucía: los desvíos de líneas que se dirijan desde Paseo del Parque hacia la avenida de Andalucía se realizarán a la altura de Boquete del Muelle, avenida Manuel Agustín Heredia y calle Córdoba para regresar a Alameda Principal.

los desvíos de líneas que se dirijan desde Paseo del Parque hacia la avenida de Andalucía se realizarán a la altura de Boquete del Muelle, avenida Manuel Agustín Heredia y calle Córdoba para regresar a Alameda Principal. Sentido Paseo del Parque: los desvíos de líneas que se dirijan desde la avenida de Andalucía hacia el Paseo del Parque se realizarán a la altura de Alameda de Colón, avenida Manuel Agustín Heredia, Boquete del Muelle y Paseo del Parque.

Las líneas 7 y 20 procedentes de la avenida de Andalucía realizarán su recorrido por la Alameda de Colón para girar hacia la avenida Manuel Agustín Heredia, sentido oeste. Para facilitar el correcto acceso a los autobuses, la EMT va a disponer un equipo de informadores distribuidos en las zonas de la Alameda Principal norte, Alameda Principal sur y la avenida Manuel Agustín Heredia.

Plan Territorial de Emergencia

Unas modificaciones en el tráfico que están sujetas a "sufrir modificaciones por motivos de seguridad", ha destacado el Ayuntamiento en la nota . En este sentido, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga permanecerá activo en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo de la Navidad desde las 15.00 horas de mañana, 28 de noviembre, hasta las 10.00 horas del 5 de enero de 2026.