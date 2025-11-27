CSIF denuncia que hay más de 1.200 pruebas de medicina nuclear pendientes en el Hospital Regional de Málaga

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este jueves la “insostenible situación de colapso asistencial” que atraviesa la unidad de Medicina Nuclear del Hospital Regional de Málaga, donde hay acumuladas más de 1.200 pruebas de gammacámara y PET (Tomografía por Emisión de Positrones) pendientes de realizar por la falta de personal técnico especialista.

A estas pruebas que no están citadas, es decir, no tienen aún una fecha asignada, hay que sumar más de 200 citas que, actualmente, están pendientes de mecanizar, lo que significa que no han entrado ni siquiera a forma parte de la “lista de espera”, según aclara la delegada de CSIF en el Hospital Regional, Ana Soto.

Este servicio cuenta con tres equipos Gammacámara-TAC y un equipo PET-TAC, entre otros, para el que debería haber una dotación de diez técnicos especialistas en Medicina Nuclear. Sin embargo, como denuncia CSIF en un comunicado, la plantilla está reducida a solo seis técnicos para cubrir todos los turnos de mañana y tarde.

No obstante, advierten de que estos seis puestos no están “nunca al completo” debido a la falta de contrataciones para cubrir vacaciones, bajas y descansos. De hecho, la semana pasada, durante varios días, solo hubo cuatro profesionales para cubrir los dos turnos, lo que obligó a cerrar salas y anular citas, una práctica "frecuente" en el último año, según afirma el sindicato.

Pruebas de carácter preferentes

Desde CSIF aseguran que la situación es “dramática” debido a la “graves consecuencias” que estas demoras tienen sobre la salud de los pacientes. En este sentido, señalan que el 30% de las pruebas acumuladas son pruebas PET solicitadas con carácter preferente y que, sin embargo, están pendientes desde principios de octubre.

“La mayoría de los pacientes de este servicio son oncológicos, para quienes la prueba PET es crucial para evaluar la respuesta a un tratamiento de quimioterapia y determinar la evolución de la enfermedad”, subrayan.

Pacientes afectados

Pero esta unidad no solo atiende casos de cáncer, sino que también se realizan las pruebas derivadas desde multitud de especialidades para determinar y realizar un seguimiento de enfermedades neurológicas (como demencias, Parkinson y Alzheimer), infartos y accidentes vasculares, entre otras.

Actualmente, según indica CSIF, la espera para una prueba de PET se sitúa en los tres meses, mientras que para una gammagrafía ósea y cerebral asciende hasta los siete meses.

El sindicato también alerta de las “nefastas consecuencias” para la salud psicosocial de los trabajadores de este servicio que provoca este escenario, que les obliga a hacer frente a situaciones “muy duras e injustas” provocadas por “una gestión absolutamente negligente e irresponsable de los recursos sanitarios”.

"Situación insostenible"

Según CSIF, han denunciado en reiteradas ocasiones el "colapso de la unidad" ante la dirección gerencia del Hospital Regional de Málaga sin que se hayan adoptado “medidas efectivas” para solventarlo, como la cobertura al 100% de todos los puestos.

Además, recalcan que en el último año el deterioro de la calidad asistencial y la sobrecarga de los profesionales se “han disparado”, alcanzando “una situación insostenible, evidenciando un problema de gestión estructural vinculado a la falta de contrataciones generalizadas”.

Por todo ello, el sindicato ha vuelto a reclamar la cobertura inmediata de todas las vacantes en el servicio de Medicina Nuclear, así como una política de contrataciones que permita la sustitución efectiva de vacantes y una adecuación de la plantilla estructural ajustada a la demanda asistencial real.

“La central sindical considera inadmisible que la falta de profesionales siga comprometiendo diagnósticos clave para la salud de los pacientes y deteriorando cada vez más este servicio público esencial”, concluyen en el comunicado.