La Diputación renueva su belén de 1.900 figuras, con rincones singulares de la provincia

La Diputación de Málaga da paso a la Navidad con el tradicional alumbrado de las instalaciones de su sede en calle Pacífico, así como de su belén, el correspondiente al Distrito de Carretera de Cádiz de la capital que con una superficie de 250 metros cuadrados destaca por representar los rincones más significativos Málaga a nivel monumental y paisajístico, así como las costumbres malagueñas en sus numerosas escenas.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, junto al concejal del distrito, Francisco Pomares, y el autor del belén, Diego Alonso, ha dado la bienvenida a los asistentes a este tradicional acto que ha comenzado con el encendido del gran árbol en la entrada principal del edificio de la Diputación con la posterior visita al Belén, que estará abierto hasta el próximo 5 de enero de 2026. El coro Son de Málaga-Alcazaba ha sido el encargado de amenizar la velada.

Árbol navideño en la entrada principal del edificio de la Diputación / L.O.

Salado ha explicado que tras nueve meses de arduo trabajo por parte del belenista malagueño Diego Alonso, con la colaboración de Juan Francisco Moreno, este año brinda una nueva orografía en su 90%, con algunas novedades como el puente del Tajo de Ronda, cuatro fuentes, entre las que se encuentra la de La Olla, diez edificaciones, cuatro plazas nuevas, la ampliación de la zona de Egipto y la incorporación de 50 figuras de barro, sumando 1.900.

El Belén se caracteriza por reflejar las costumbres y los rincones de la provincia más significativos. La Farola y la entrada al Puerto de Málaga, el Torcal de Antequera, la Iglesia del Carmen del Perchel, escenas que hacen referencia a las costumbres malagueñas, como las figuras del biznaguero, el cenachero, el espetero de sardinas, los paseros, así como los olivos, naranjos y los balates típicos de los campos, donde se cultiva una gran diversidad de frutas y verduras, también se pueden observar en este gran Belén. Además, representa 19 escenas bíblicas, desde la Anunciación a la Virgen María hasta el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret.

Detalle del belén de la Diputación / L.O.

Asimismo, no faltan los efectos especiales, como el humo, las hogueras, las estrellas de fibra óptica, y la narración del locutor malagueño Diego Gómez, con los arreglos musicales de Tony Carmona. El Belén cuenta con 1.900 figuras de barro entelado de 21 centímetros, realizadas por acreditados artesanos -muchas de ellas móviles- y más de 20.000 miniaturas.

El horario de visita será de lunes a domingo de 10.00 a 21.00 horas, los días 24 y 31 de diciembre de 10.00 a 14.00 horas y 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero permanecerá cerrado.

El Puente Nuevo de Ronda, sobre el tajo / L.O.

Actividades

Además, las distintas delegaciones de la Diputación han organizado un programa de actividades para que padres y niños puedan disfrutar durante las fiestas, como el espectáculo navideño de narración oral 'El Belén encuentado' de la Biblioteca Cánovas del Castillo (Centro cultural MVA), que tendrá lugar el 22 de diciembre, en su sala multiusos, con Diego Magdaleno y la música en vivo de Elena Jiménez Parra. Las inscripciones se pueden realizar en la web de actividades de la Diputación.

Tanto La Térmica, el MVA y La Malagueta mantienen sus exposiciones abiertas durante las fiestas. La Térmica acogerá simultáneamente cuatro exposiciones que se pueden visitar durante este tiempo navideño: 'Amor, humor y desamor', 'Entelequia', y otra a cargo de Carla Hayes sobre el mar Mediterráneo como fuente de exploración artística. También se podrá ver el proyecto de instalación y escultura sonora de Timsam Harding.

Belén. / L.O.

Asimismo, en el Centro Cultural La Malagueta se puede visitar la exposición colectiva 'Ficciones: Poéticas y narrativas detrás de una cámara'; y en el centro cultural MVA se puede disfrutar de la muestra 5 años en movimiento. Descubrir más que inventar' de la compañía de Danza Fernando Hurtado.

La Gran Feria Sabor a Málaga regresa al Paseo del Parque de la capital durante el festivo puente de la Constitución desde el jueves 4 y hasta el martes 9 de diciembre. Abrirán de 11 a 21 horas con puestos de restauración, actividades, talleres, catas, cocinados en directo y actuaciones musicales.

Además, la delegación de Mayores traerá a la capital a más de 3.000 mayores de la provincia, procedentes de municipios menores de 20.000 habitantes, gracias al programa 'Acercando la Navidad a Nuestros Mayores'. Serán trasladados a la Diputación para visitar el Belén y la Gran Feria Sabor a Málaga. La visita tendrá como colofón un paseo por calle Larios y los exteriores de la Catedral-.

Los jóvenes de la provincia también vivirán la Navidad de la capital Desde la Delegación de Educación y Juventud de la Diputación de Málaga se han preparado varias actividades de cara a la celebración de la Navidad, como los Conciertos Didácticos, una 'zambombá' flamenca a cargo del grupo de la artista malagueña Encarni Navarro para centros escolares; o el Día de la Juventud en la Gran Feria Sabor a Málaga, el lunes 8 de diciembre.

Deportes celebrará sendos torneos solidarios para los participantes de las ligas Educativas de la Diputación. Uno de será de fútbol 7, en Cañete La Real del 19 al 21 de diciembre, y otro de baloncesto en Cártama el día 20.

El belenista malagueño Diego Alonso ha invertido nueve meses de trabajo en el belén. / L.O.

Durante el mes de diciembre de 2025, distintos municipios de la provincia de Málaga acogerán una amplia oferta de actividades culturales de la mano de la Diputación, que incluyen conciertos, teatro, exposiciones y espectáculos tradicionales.

"En conjunto, esta programación refleja la riqueza cultural de la provincia, con propuestas que van desde el folclore y las tradiciones navideñas hasta el teatro contemporáneo y la música en directo, acercando la cultura a plazas, teatros y espacios públicos de toda Málaga", destacado Salado.

El 1 de diciembre en Almargen, exposición sobre la indumentaria tradicional malagueña del siglo XIX en el Auditorio Municipal; el día 2 en Alhaurín el Grande, la compañía Petit Teatro presentará 'La panda pirata'; el 4 de diciembre en Alfarnatejo, Isabel Soto ofrecerá su propuesta artística 'Hilaquehila'; y el 5 de diciembre Algatocín acoge al Cuarteto de Cuerda 'Melodías de Embrujo' y el concierto acústico de Iris Oboe; en Comares, la exposición 'Verdiales. La fiesta sin nombre' de Jorge García Rojas Dragón; y en Casabermeja, Ana Pastrana y su 'Zambomba flamenca'.

También el día 5: en Pujerra, la obra de teatro 'Ambulantes'; en Alhaurín de la Torre, 'Los ejemplares de Cervantes'; en Sayalonga, concretamente en Corumbela, la obra 'La cabra'; en el MVA en Málaga, 'Bichitos'; y en Alcaucín, Rocío Alba interpretará 'Zambomba Te canto mi Navidad'.

Las actividades continúan el 6 de diciembre, con Ana Pastrana en Álora, mientras que José Ortiz lleva su zambomba a Alfarnate. Y el 7 de diciembre, la charanga 'Sí o Ké' y el grupo Electroduendes estarán en Cuevas de San Marcos; la JOPMA llegará a Mollina; María Villalón a Faraján; la zambombá 'Ven a vivir la Navidad' a Hermanos Ortigosa en Montejaque; y Rocío Alba con su zambombá a Jimera de Líbar.

También el día 7 destacan las propuestas teatrales como 'Súper Raritos' en Torrox; 'Swing and Show' de Teatrapo Producciones en Fuente de Piedra; 'Tierra Mía' de Pata Teatro en El Burgo, y varias funciones de 'Ambulantes' de La Escalera de la Tijera en El Borge y Sayalonga.

El 8 de diciembre, la música y el teatro llegarán a Benalauría con Longplay, a Moclinejo con Hermanos Ortigosa, a Igualeja con Swing and Show Teatrapo Producciones, y a Ardales con La Panda Pirata de Petit Teatro.

El 9 de diciembre Salares recibirá a Isabel Soto con 'Hilaquehila' y el 10 de diciembre en Málaga capital, la compañía La Fábrica de la Magia presentará 'La carpa Abracadabra' en el centro Virgen de la Esperanza.