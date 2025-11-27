Todas las claves sobre la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones

La entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones en (ZBE) en Málaga ya es una realidad. Un año tras su aprobación, la capital comenzará este 30 de noviembre las primeras restricciones a la circulación de los vehículos más contaminantes.

Aquí te explicamos a qué calles afecta, qué vehículos tienen y no acceso, qué etiquetas son necesarias y las sanciones de la nueva normativa.

¿Qué calles delimitan la Zona de Bajas Emisiones?

La delimitación de la ZBE en Málaga está formada por las siguientes calles: Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, Plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, Plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

Mapa de las Bajas Emisiones de Málaga. / L.O

¿Qué vehículos pueden entrar a las ZBE?

Vehículos domiciliados en Málaga: Si tu vehículo está registrado en Málaga, puedes acceder a la ZBE siempre, independientemente de si tiene etiqueta ambiental o no.

Si el vehículo está domiciliado en otro municipio, podrá acceder a la ZBE si tiene alguna de las siguientes etiquetas :

Etiqueta 0 (Cero emisiones)

Etiqueta ECO

Etiqueta C

Etiqueta B

Vehículos sin etiqueta: Si no tienes etiqueta pero sí estás domiciliado en Málaga podrás acceder a la ZBE.

¿Qué vehículos no pueden entrar?

Los únicos vehículos que no pueden entrar son que no tienen etiqueta y que están domiciliados fuera de málaga

¿Qué pasa con las furgonetas y vehículos de servicio?

Furgonetas: Las furgonetas pueden acceder a la ZBE aunque no estén domiciliadas en Málaga ni tengan etiqueta ambiental.

Las furgonetas pueden acceder a la ZBE aunque no estén domiciliadas en Málaga ni tengan etiqueta ambiental. Vehículos de emergencia y otros servicios: Los vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos), taxis, camiones, VTC (vehículos de transporte con conductor) y vehículos de limpieza, podrán acceder sin restricciones, independientemente de su lugar de domiciliación o si tienen o no etiqueta ambiental.

¿Es necesario comprar la etiqueta ambiental en Málaga?

No es necesario que compres la etiqueta ambiental si vives en Málaga. Las cámaras de control en las ZBE leen automáticamente las pegatinas de los vehículos.

Consulta el distintivo ambiental de tu vehículo:

Si no sabes qué distintivo ambiental tiene tu vehículo, puedes consultar esta información en la página de la DGT (Dirección General de Tráfico).

Multas

La multa para aquellos conductores que accedan a la ZBE con un vehículo que no reúna los requisitos vigentes asciende a 200 euros y se considera una infracción grave. Según las primeras estimaciones del Ayuntamiento de Málaga, unos 206.500 vehículos acceden diariamente a la Zona de Bajas Emisiones, con una extensión de más de 400 hectáreas.

En cuanto a las sanciones, se calcula que solo un 1% de los vehículos serán sancionados por entrar en la ZBE sin estar autorizado. Asimismo, se anticipa que en torno al 52% de los sancionados abonarán la cuantía reducida de la sanción por pronto pago, esto es, 100 euros, por lo que la recaudación municipal por las multas en la ZBE alcanzará los 11,67 millones de euros.

Asimismo, calcula que solo el 12,7% de los vehículos que circulan por la ciudad no cumplirán con los requisitos y, por tanto, tendrán el acceso restringido, lo que afectará a 26.281 coches, motos o furgonetas, según se recoge en el expediente de la ordenanza consultado por este periódico.

Restricciones progresivas

Hay que recordar que las restricciones se irán endureciendo de forma progresiva en los próximos años. A partir de noviembre de 2026 tampoco podrán acceder los coches "B" que no estén domiciliados en la ciudad, al igual que los sin etiqueta. Seguirán autorizados con toda normalidad "CERO", "ECO" o "C".