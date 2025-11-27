La escalada de la vivienda no da tregua: la hipoteca media en Málaga roza ya los 220.000 euros y supera en un 36% el promedio nacional

La firma de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda en la provincia de Málaga sigue firmando un gran ritmo este 2025 con un total de 16.396 hipotecas formalizadas en los tres primeros trimestres del año y un incremento del 16,3% en relación con el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El valor de la hipoteca media que los bancos están concediendo en Málaga se sitúa ya en los 219.900 euros, un nivel que supera en un 12,9% al que se registraba a estas mismas alturas de 2024 (194.700). Estos 25.000 euros de incremento medio son, sin duda, reveladoras del constante aumento permanente del precio de las casas. La hipoteca suele cubrir hasta el 80% del valor de una vivienda.

En España se han firmado hasta septiembre más de 367.000 hipotecas, con un aumento interanual del 21,4% y un importe medio de 161.500 euros.

En el caso de Málaga, la cifra de hipotecas firmadas en este año es la mejor de los últimos tres años (en 2022 se habían firmado 17.489 a estas alturas del año).

El importe de los préstamos concedidos en Málaga en el promedio de este 2025 es el tercero más alto del país a nivel provincial, como viene siendo norma desde hace mucho meses, tras los 279.200 de promedio que presenta Baleares y los 251.500 euros de Madrid. La cuarta posición es para Barcelona (194.900 euros).

La hipoteca media en Málaga supera así en un 36% el promedio español en cuanto a importe concedido por los bancos (en cifras absolutas, son 58.400 euros más), lo que refleja que el mercado inmobiliario de la provincia maneja precios de la vivienda muy superiores a los del contexto nacional.

Una demanda de compradores de vivienda "muy activa"

Los portales inmobiliarios han apuntado a un número récord de firmas de hipotecas en 2025 tras la publicación de los datos de hipotecas del mes de septiembre

El director general de Idealista/hipotecas, Juan Villén, ha explicado que "tras el parón estacional de agosto el mercado se ha reactivado con fuerza, un empuje que se nota tanto en el número de operaciones como en el importe medio de cada hipoteca, debido al crecimiento que están experimentando los precios de la vivienda".

"Aún así, los tipos de interés a los que se firman estas operaciones siguen siendo competitivos a consecuencia de la fuerte competencia entre entidades por captar nuevos clientes. La accesibilidad a los créditos hipotecarios no ha variado y las políticas del Banco Central Europeo (BCE) apuntan a una relativa estabilidad", ha indicad.

Así, Vilén ha reconocido que la coyuntura les hace ser "optimistas acerca de la evolución del mercado hasta finales de año, aunque probablemente se verá cómo las tasas de crlecimiento se suavizan".

Por su parte, la directora de estudios de Fotocasa, María Matos, ha asegurado que "2025 se perfila como uno de los mejores años para el mercado hipotecario, ya que finalizará con más de 470.000 concesiones sobre vivienda". De acuerdo con Matos, "este dinamismo refleja no solo el repunte en la concesión de crédito, sino también el fuerte movimiento en la compraventa de vivienda, impulsado por el optimismo y la creciente confianza de los compradores".

Los precios de la vivienda seguirán al alza

El director de Estudios de Pisos.com, Ferrán Font, afirma que los datos de hipotecas del INE dan muestra de "un gran empuje, con tasas interanuales positivas abultadas" y dice que las previsiones son que a final de año se cerraran unas 500.000 hipotecas en España, hecho que no sucede desde hace 15 años.

Una agencia inmobiliaria en Málaga. / Álex Zea

Font explica que la decisión del BCE de bajar los tipos de interés de forma progresiva se ha detenido en el 2% y asegura que "no se esperan bajadas agresivas" sino "un proceso gradual condicionado a que la inflación siga bajo control".

"A un mercado de transacciones de vivienda con unas cifras que no se veían desde hace años, hay que sumarle las buenas condiciones hipotecarias que hoy ofrecen las entidades bancarias. Habrá que seguir muy de cerca las próximas estadísticas ya que seguimos en un momento de incertidumbre geopolítica muy importante, a lo que se le suma un potencial giro en la política de tipos del BCE. De todas formas, la realidad del mercado sigue siendo una demanda muy activa y poca oferta disponible, con lo que la evolución del precio y la accesibilidad a la vivienda no cambiará a corto plazo", comenta.