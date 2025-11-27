Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación Ciedes aprueba el Plan de Actuación 2026

El Plan de Actuación 2026 y el encuentro Málaga Metrópolis Global centran la reunión ordinaria presidida por el alcalde de Málaga y presidente de la Fundación, Francisco de la Torre, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro

La Fundación Ciedes aprueba el Plan de Actuación 2026 | L.O.

El Patronato de la Fundación Ciedes dio ayer el visto bueno al Plan de Actuación 2026 y preparó el encuentro Málaga Metrópolis Global que será en febrero. En el plan de actuación destaca la próxima evaluación del Plan Estratégico 2023-2026, informaron desde Ciedes a través de una nota. Una vez más, Ciedes pondrá en marcha "los diferentes grupos de prospectivas, que ya en 2023 reunieron a más de 350 personas.

