La Fundación Ciedes aprueba el Plan de Actuación 2026

El Patronato de la Fundación Ciedes dio ayer el visto bueno al Plan de Actuación 2026 y preparó el encuentro Málaga Metrópolis Global que será en febrero. En el plan de actuación destaca la próxima evaluación del Plan Estratégico 2023-2026, informaron desde Ciedes a través de una nota. Una vez más, Ciedes pondrá en marcha "los diferentes grupos de prospectivas, que ya en 2023 reunieron a más de 350 personas.