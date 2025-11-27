Huelga nacional de médicos en diciembre: los estudiantes de Medicina de Málaga se suman al paro

Los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga (UMA) han decidido sumarse a la huelga nacional de médicos convocada para los próximos días 9, 10, 11 y 12 de diciembre contra el borrador del Estatuto Marco que pretende establecer el Ministerio de Sanidad.

Como futuros médicos, se verán directamente afectados por las decisiones que se adopten en esta reforma, por lo que han tomado la decisión de apoyar la jornada de paro convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

El objetivo de la huelga es demostrar el rechazo del colectivo al borrador de Sanidad y exigir un Estatuto Marco propio, pues denuncian que la actual propuesta ministerial ha sido elaborada “de espaldas” a la profesión médica.

Tercera huelga de 2025

Así lo han manifestado en reiteradas ocasiones tanto el Colegio de Médicos de Málaga como el Sindicato Médico de Málaga (SMM), que desde que se conoció el anteproyecto han mostrado su firme oposición al mismo, organizando concentraciones y secundando las anteriores jornadas de paro, ya que esta es la tercera huelga nacional que se convoca por este asunto en lo que va de año.

Los médicos de Málaga se concentran contra el borrador del Estatuto Marco con motivo de la jornada de huelga nacional del pasado 13 de junio. | ÁLEX ZEA / Álex Zea

Ambas entidades se reunieron también ayer con los estudiantes y con los representantes de la Delegación de Estudiantes de Medicina de Málaga (DEMMA) y de la UMA en las aulas de la facultad para explicar el efecto negativo sobre la profesión médica que supondrá la implantación del Estatuto Marco, sobre todo, de cara a los futuros profesionales.

Paro académico

Tras esta reunión, los alumnos de Medicina decidieron apoyar la huelga, siguiendo al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) que el pasado 7 de noviembre anunció en comunicado que secundarían el paro médico con un paro académico.

“La profesión médica atraviesa una situación crítica y el estudiantado de Medicina ha mostrado su rechazo categórico a las modificaciones propuestas por el Ministerio. Como futuros médicos, directamente afectados por las decisiones que se tomen hoy, consideramos imprescindible unirnos a esta lucha y ser escuchados”, reza el escrito.

Calendario de movilizaciones

Además de la huelga, el SMM ha anunciado este jueves que tiene previsto realizar varias concentraciones y manifestaciones en la ciudad durante los días de paro.

Para comenzar, el primer día de huelga, el martes 9 de diciembre, hay prevista una concentración, a las 11.30 horas, en la entrada del Patio Azul del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, durante 20 minutos.

Posteriormente, habrá una manifestación hasta la Facultad de Medicina de la UMA, recorriendo la calle Jiménez Fraud y el boulevar Louis Pasteur, donde se realizará otra concentración de 20 minutos.

El miércoles 10 de diciembre habrá una concentración en la entrada de la Subdelegación del Gobierno y el jueves 11 en la entrada del pabellón A del Hospital Regional. A continuación, habrá una manifestación por la por la semiglorieta de la intersección entre la avenida Carlos de Haya, calle Ciprés y la avenida Santa Rosa de Lima. Por último, el viernes 12 de diciembre volverá a haber una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno.

Reivindicaciones de los médicos

Desde el Sindicato Médico de Málaga animan a los facultativos de la provincia a secundar los días de paro y a participar en estas movilizaciones programadas en la ciudad para “reivindicar unidos los derechos de todos los profesionales”.

Entre sus principales demandas se encuentra la regulación de la jornada laboral y de los horarios. Exigen una jornada de 35 horas semanales, como al resto de profesiones, y que las guardias y horas extra se retribuyan, como mínimo, como horas de jornada ordinaria, debido a que, actualmente, se pagan por debajo. Del mismo modo, reclaman que las guardias computen para la jubilación.

También exigen una clasificación profesional adecuada, con la creación del grupo A1+, que reconozca las competencias y responsabilidad de los médicos, ya que el actual borrador plantea reclasificar a todos los graduados sanitarios como grupo A1.