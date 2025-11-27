La Junta de Andalucía anuncia un nuevo fondo de 30 millones para inversiones de grandes empresas tecnológicas

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo fondo para invertir en empresas tecnológicas andaluzas, a través de participaciones en capital o préstamos participativos, con un presupuesto de 30 millones de euros de recursos propios de la Junta de Andalucía. Este Fondo para Tecnología Estratégica en Andalucía, se dirige a compañías que no son pymes (es decir, que será para empresas de tamaño grande) y estará en marcha antes de verano de 2026. La consejera, Carolina España, ha explicado que el nuevo instrumento permitirá "desarrollar proyectos digitales y de innovación en tecnologías de alto valor añadido: tecnologías digitales e innovación en tecnología profunda; tecnologías limpias y eficientes en el uso de recursos, y biotecnología".

Carolina España ha realizado este anuncio durante la inauguración de la jornada 'Crecimiento Empresarial en Andalucía: políticas públicas, tecnologías disruptivas, IA y multinacionales', un evento organizado en Sevilla entre la agencia andaluza Trade y el colectivo 'Multinacionales con España'.

Durante su intervención, la responsable económica de la Junta se ha referido a la importancia de afrontar uno de los principales retos de Andalucía y España, que es "tener un tejido productivo con más empresas de tamaño medio y grande". Por ello, ha destacado que el nuevo fondo, por primera vez desde el ámbito público en Andalucía, a empresas que no son pequeñas y medianas (pymes).

En concreto, y a través de un fondo de capital riesgo, público en su práctica totalidad, se aportarán entre dos y seis millones de euros por proyecto, ya sea mediante inversión o préstamo participativo.

"Se trata, una vez más, de dar respuesta al sector empresarial andaluz, en este caso y por primera vez, más dirigido a las no pymes que sufren la escasez de oferta de financiación para proyectos tecnológicos, tanto desde la vía pública como por parte de la privada. La primera, porque sus apoyos se enfocan mayoritariamente en las pymes, y, la segunda, por sus condiciones, no adaptadas a las necesidades de proyectos tecnológicos intensivos en capital y largo retorno", ha explicado.

Club MidMarket de la Agencia Trade

La creación de este nuevo fondo se enmarca en el desarrollo del Club MidMarket Andalucía Trade, un foro de encuentros, acciones, servicios y financiación destinado al crecimiento de las empresas de tamaño intermedio, para que ganen tamaño y lleguen al siguiente escalón de desarrollo.

Se trata de una iniciativa de la Agencia Trade cuyo objetivo es apoyar a las empresas de tamaño intermedio, el segmento conocido como midmarket, para que lleguen al siguiente escalón de desarrollo. "Son empresas que se enfrentan a dos dificultades al intentar crecer hacia el segmento de la gran empresa: no disponer de los recursos necesarios que se les presupone, de acuerdo a su tamaño, a lo que se une no ser objeto, o serlo en escasa medida, de las políticas públicas de apoyo al desarrollo empresarial, muy enfocadas en las necesidades de la pequeña empresa", afirma la Junta.

Una imagen aérea del Málaga TechPark (PTA) de Málaga / L. O.

Las empresas de tamaño intermedio o midmarket son aquellas que facturan entre 50 y 500 millones de euros, su balance neto es superior a 43 millones o emplean entre 250 y 3.000 trabajadores. En Andalucía se contabilizan 366 empresas con estas características que facturan en su conjunto 31.255 millones de euros y emplean a 163.169 trabajadores, lo que supone una facturación media de 85,39 millones y un empleo medio de 446 trabajadores.

Canal de finanación para grandes empresas en Andalucía

El objetivo del Club MidMarket es apoyar a las empresas midmarket con acciones, financiación y servicios a medida, organizados entorno a seis áreas de trabajo: inteligencia de negocio, innovación, financiación, internacionalización, estrategias y networking.

Así, este segmento empresarial podrá acceder a instrumentos financieros de la Junta de Andalucía por valor de 136 millones de euros, contando con los 30 millones del citado fondo tecnológico, un millón de euros para una línea de incentivos para el acceso a mercados de financiación alternativa, y los 105 millones de euros de las convocatorias Feder para proyectos de I+D+I, tanto la no competitiva, actualmente disponible, como las competitivas, que irán viendo la luz a lo largo de 2026.