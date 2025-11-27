‘Merdellón’: la marca de ropa con el sello de Málaga

La palabra malagueña ‘merdellón’ tuvo una primera acepción histórica que hacía referencia a la persona con escaso gusto y mucho dinero. Con el paso del tiempo, el significado de merdellón se convirtió en sinónimo de ‘hortera’, fuese cual fuese el volumen de su cuenta corriente.

Ahora, hay que sumarle una tercera acepción, porque desde hace año y medio ‘Merdellón’ es una marca de ropa del diseñador Nando Fernández Espejo, de 30 años.

Este malagueño nacido en Vigo, aunque en nuestra ciudad desde los 2 años, explica que ha vivido siempre en el barrio de Las Flores y que «desde pequeño, siempre me apasionó la ropa, aunque no tuve oportunidad de estudiar nada relacionado con ella; pero hacía mucho que quería montar una marca».

Con la ayuda de internet y de expertos fue formándose hasta «dar el paso» y poner en marcha la marca de ropa ‘Merdellón’.

«Le di vueltas al nombre y un amigo me dijo que la palabra ‘merdellón’ estaba guapa y era muy malagueña», explica .

Como remarca, con tantos anglicismos como nos invaden, «las palabras autóctonas se van perdiendo»; por eso, ha querido reivindicar una de las más clásicas y reconocidas de Málaga.

Pero hay más: «Siempre se ha dicho que un merdellón es una persona barriobajera, un ‘cani’; y yo le doy una vuelta, enfocada a la vida en el barrio obrero», argumenta.

La rapera Faenna, con ropa y cadena de ‘Merdellón’. / L. O.

El sello y el escorpión

A raíz del nombre, Nando Fernández cuenta que le dio «el sello de identidad» que quería, como hijo de una familia humilde que es, «y que siempre ha sido currante; quería darle ese enfoque, relacionado tambiéncon la música que yo escucho, como rap americano o español, aparte de que tengo amigos que hacen música urbana», recalca .

Un punto importante fue elegir la imagen de marca en sí. «Buscaba un ‘isotipo’ para mi marca como Nike o Adidas, un símbolo».

Encontró la inspiración en una camiseta de tirantas «que cuando era pequeño se usaba mucho, con un escorpión detrás». Con esta idea, su amigo el diseñador gráfico malagueño ‘Le petit Kaiser’ hizo una ‘eme’ mayúscula de ‘Merdellón’ formada por dos colas de escorpión con sus respectivos aguijones. «Me gusta, tiene mucho juego», destaca.

A partir de ahí, Nando Fernández ha ido creando una gama de productos como gorras, camisetas, jerseis, pantalones cortos, sudaderas, calzoncilos, pañuelos, llaveros, cadenas de metacrilato o incluso tangas. Las piezas pueden encontrarse en su página web, igual de ‘malaguita’: en www.merdellon.com. Y por supuesto, está presente en las redes sociales.

Además, también cuenta con colecciones como ‘I’ll do it again’ (en español, ‘lo volvería a hacer’), que inmortaliza meteduras de pata históricas como el cabezazo de Zidane. «Con la ropa busco un poco que tengan una historia detrás», explica.

Las prendas, detalla, están hechas en China y Pakistán y lo más vendido hasta la fecha es un jersey de lana «hecho de cero, mandando al fabricante los patrones, con el bordado en la manga».

Como cuenta, gracias a la página web recibe encargos de toda España y tiene piezas en Disaster Málaga (calle Córdoba).

Con taller-vivienda en el Centro gracias a La Casa Amarilla, ha podido ya mostrar su línea de ropa en eventos por España y cuenta con la colaboración de artistas como el cantautor J Abecia o la rapera Faenna . «Mi plan es vivir de esto y estoy echando todo», confiesa.