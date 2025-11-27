Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

HISTORIA

El paraje de Málaga que albergó el amor prohibido de los 'Romeo y Julieta' malagueños: aún se puede visitar

Esta leyenda sucedió en un enclave situado a 878 metros sobre el nivel del mar que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad

La Alcazaba de Antequera y la Peña de los Enamorados.

La Alcazaba de Antequera y la Peña de los Enamorados. / L.O.

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Entre los municipios malagueños de Antequera y Archidona, existe un paraje natural cuya belleza y singularidad le ha hecho ser nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero no solo destaca por su imponente hermosura, sino que también alberga una de las historias de amor más trágicas de la historia.

Este enclave que se ha convertido en visita imprescindible de la provincia de Málaga es la Peña de los Enamorados, un entorno situado a 878 metros sobre el nivel del mar que ofrece unas vistas únicas de la Vega de Antequera.

La trágica leyenda de Tello y Tagzona: los 'Romeo y Julieta' de Málaga

Además de las panorámicas que permite y la inmensa riqueza natural que acoge, la Peña de los Enamorados destaca por su particular forma, que recuerda a la cabeza de un indio tumbado.

Pero si un detalle destaca de este paraje es la leyenda que en él encierra, que recuerda a la tragedia romántica de William Shakespeare Romeo y Julieta. Pero sus protagonistas no son Montescos o Capuleto, sino que su diferencia radicaban en las religiones que procesaban, que estaban radicalmente enfrentadas durante la época en la que se remonta la historia.

Vistas del 'indio' desde el Sitio de los Dólmenes de Antequera.

Vistas del 'indio' desde el Sitio de los Dólmenes de Antequera. / .

La huida de los amantes trágicos hacia la Peña de los Enamorados

Tal y como cuenta la leyenda, todo comenzó cuando Tello, un noble cristiano, acabó preso en una de las mazmorras del Castillo de Archidona durante la Reconquista. Pero su suerte cambió cuando, durante su cautiverio, conoció a Tagzona, la hija de Ibrahim, un rey musulmán. De estos encuentros entre ambos, surgió un intenso amor que se recuerda aún a día de hoy.

Los enamorados mantuvieron su relación en secreto, pero todo se truncó cuando fueron descubiertos por el rey musulmán, lo que hizo que Tello y Tagzona decidiera huir para zafarse de los hombres de Ibrahim, que iban tras la pareja para separarles para siempre.

Una imagen exterior del Museo de los Dólmenes, con la Peña de los Enamorados al fondo.

Una imagen exterior del Museo de los Dólmenes, con la Peña de los Enamorados al fondo. / Mediante Comunicacion

Un paraje Patrimonio de la Humanidad: naturaleza, historia y vistas

Desesperados y sin saber cómo escapar, los jóvenes acabaron en la cima de la Peña y, al ver que no tenían salida por la persecución de los soldados, decidieron saltar al vacío y escoger la muerte a su separación. Un gesto de romanticismo trágico que ha hecho que su leyenda haya perdurado durante siglos como un ejemplo de ese amor que perdura incluso después de la muerte.

Noticias relacionadas y más

La Peña de los Enamorados desde el Dolmen de Menga.

La Peña de los Enamorados desde el Dolmen de Menga. / Javier Pérez González

Desde entonces, y como homenaje a esta leyenda, este enclave natural se conoce como la Peña de los Enamorados, un paraje lleno de vida, naturaleza y el encanto propio de esos lugares en los que la mezcla de leyenda y realidad acaba en una historia que traspasa generaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
  2. El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
  3. Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
  4. El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños
  5. Así será la nueva tasa de basura de Málaga: precios y descuentos
  6. Ocho detenidos, uno de ellos policía local de Málaga, en una operación con 20 kilos de cocaína
  7. La Senda Litoral de Málaga concluirá en 2027 con un recorrido de 180 km para peatones y ciclistas
  8. Sorteo de VPO en Málaga: el lunes se abre el plazo para 253 viviendas en alquiler

YSL Beauty aterriza en Málaga con una pop-up exclusiva: experiencia inmersiva y productos gratuitos hasta el 30 de noviembre

YSL Beauty aterriza en Málaga con una pop-up exclusiva: experiencia inmersiva y productos gratuitos hasta el 30 de noviembre

YSL Beauty aterriza en Málaga con una pop-up exclusiva

La Junta de Andalucía anuncia un nuevo fondo de 30 millones para inversiones de grandes empresas tecnológicas

La Junta de Andalucía anuncia un nuevo fondo de 30 millones para inversiones de grandes empresas tecnológicas

El Grupo Sando de Málaga investiga reutilizar aguas residuales para riego mediante electrodiálisis

El Grupo Sando de Málaga investiga reutilizar aguas residuales para riego mediante electrodiálisis

Ampliación del Aeropuerto de Málaga: Aena volverá a licitar el primer contrato para evitar la impugnación

Ampliación del Aeropuerto de Málaga: Aena volverá a licitar el primer contrato para evitar la impugnación

El paraje de Málaga que albergó el amor prohibido de los 'Romeo y Julieta' malagueños: aún se puede visitar

El paraje de Málaga que albergó el amor prohibido de los 'Romeo y Julieta' malagueños: aún se puede visitar

YSL Beauty aterriza en Málaga con una pop-up exclusiva:

El Colegio El Pinar de Málaga lanza un proyecto piloto único en España que convierte lápices en plantas

El Colegio El Pinar de Málaga lanza un proyecto piloto único en España que convierte lápices en plantas
Tracking Pixel Contents