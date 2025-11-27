Un parque en Málaga con diez hectáreas de barbacoas, toboganes y senderos con vistas al mar

Con diez hectáreas de plena naturaleza, Marbella cuenta con un paraje natural que se presenta como la opción ideal para pasar un día en familia al contar tanto con un parque infantil con toda clase de toboganes y atracciones, como con caminos de senderismo, jardines, barbacoas y mesas de pícnic.

Este enclave que está conformado por un gran bosque de pinos mediterráneos es el Parque de Nagüeles, localizado junto a la urbanización Sierra Blanca de Marbella y a escasos minutos de la ciudad y su playa, al pie del Pico de la Concha. Esto permite a sus visitantes disfrutar de una localización excepcional repleta de belleza y vida con una de las mejores vistas de la provincia.

El Parque de Nagüeles, un área recreativa en plena naturaleza

De ese modo, desde este parque se pueden contemplar unas impresionantes panorámicas de toda la costa marbellí y la propia sierra. Además, en los días claros y despejados, es posible ver hasta Gibraltar y la costa de Marruecos.

Pero no solo de vistas bebe este paraje, sino que en sus diez hectáreas de extensión dispone de toda clase de atractivos e infraestructuras necesarias para tener un completo día al aire libre en familia.

En su enclave se encuentran una amplia variedad de mesas, bancos, fuentes y zonas de esparcimiento para que cualquier visitante pueda disfrutar de este pulmón verde marbellí.

El parque infantil de Nagüeles, en Marbella / Airial travel

Barbacoas, merenderos y zonas de pícnic en este parque de Marbella

Además, el parque cuenta con 24 barbacoas que se pueden utilizar entre el 15 de octubre hasta el 1 de junio, fecha en la que finaliza su periodo de uso por los riesgos de incendio.

De igual modo, el Parque de Nagüeles dispone de un completo área infantil con atracciones para todas las edades, así como diversos caminos forestales perfectos para realizar senderismo, ciclismo o cualquier actividad al aire libre.

Senderos y miradores en el Parque de Nagüeles de Marbella

Entre sus grandes atractivos también se encuentran la ermita que alberga, dedicada al patrón de Marbella, San Bernabé, así como el albergue juvenil en el que se llevan a cabo todo tipo de actividades de turismo activo para niños y adolescentes

Vistas desde el Parque de Nagüeles de Marbella / Ayuntamiento de Marbella

Así, con sus merenderos, barbacoas, senderos y juegos, el Parque de Nagüeles ha conseguido convertirse en uno de los lugares más apreciados y visitados por todos los malagueños que quieren disfrutar de la riqueza natural de Marbella sin perder de vista el mar y su intensa belleza.