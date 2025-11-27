Crónicas de la ciudad
Un Portal de Belén en Málaga se adelanta a las luces de Navidad
Antes incluso de que el alcalde de Vigo colocara las primeras luces, y mucho antes de que calle Larios nos encienda este viernes las ganas de consumir, en la barriada de Virgen de Belén ya cuentan con un ‘Portal de Belén’ en toda regla
Cuentan los malagueños más veteranos que, cuando la Navidad era una festividad familiar y religiosa, se extendía únicamente desde la Nochebuena al 6 de enero; y, siendo generosos, desde el día de la Lotería.
Eso pasó a mejor vida con el siglo XX. Si algo nos ha demostrado este siglo XXI es que la tradición ha sido arrollada por el marketing y el comercio, que han logrado estirar la Navidad desde noviembre al arranque de las rebajas de enero.
Empujando en la misma dirección, alcaldes de media España ha conseguido que este sea el Siglo de las Luces Led, que no evoca ninguna revolución en el pensamiento, avance en derechos ni ninguna otra tarambaina, sino los vatios que encienden nuestras ganas de consumir.
Sin embargo, consciente nuestro Ayuntamiento de que quizás nos estemos pasando tres pueblos en la adoración de la tarjeta de crédito; por segunda Navidad consecutiva su intención es dejar, en el corazón de la Carretera de Cádiz, un símbolo que recuerde a las navidades de antaño. Ya saben, esas que contaban con amplios periodos de tiempo sin comprar ni comer y que incluso dejaban un hueco para la Misa del Gallo y el reencuentro familiar.
Esta sana intención es la que, aparentemente, explica en una barriada de tintes tan navideños como Virgen de Belén, la presencia de un entrañable artefacto, que muchos vecinos conocen como el ‘Portal de Belén’.
El mérito es que se ha adelantado hasta al mismísimo alcalde de Vigo, Abel Caballero, ese genio al que, mientras pensaba en cómo promocionar su lluviosa ciudad, se le encendió una bombilla.
La demolición
La situación arranca de septiembre de 2024, cuando la Gerencia Municipal de Urbanismo demolió los anexos techados de la Fundación Prometeo, en Virgen de Belén, al pie de un bloque, que eran usados por indigentes y se habían incendiado.
Dejó sin demoler, sin embargo, un portal casi exento, salvo por un lateral, que recuerda a un gran decorado de cine. El portal no pasa por su mejor momento: tiene un porche que los vecinos llevan años advirtiendo de que es un peligro y que cualquier día ‘acaricia’ la nuca de un peatón.
Además, la presencia de este objeto inexplicable pero con esquinas guarnecidas del viento y la lluvia, lo ha convertido en un urinario, como evidencian manchas y olores.
Lo lógico, claro, sería demoler este decorado de cine; pero vistos los argumentos municipales para reivindicar una Navidad libre de anuncios y decibelios, disfrutemos, un año más del Portal de Belén más emotivo del Sur de Europa; aunque esté para el arrastre.
