Previsión del tiempo en Málaga este fin de semana: temperaturas suaves y cielos despejados

La provincia de Málaga afronta un fin de semana marcado por la estabilidad en el tiempo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las temperaturas se mantendrán suaves para esta época del año y los cielos permanecerán despejados o con intervalos de nubes altas, tanto en la capital como en la mayor parte del territorio provincial, asegurando buen tiempo para el primer fin de semana con las luces de Navidad.

Málaga capital: sol y ambiente templado

La previsión de la AEMET para Málaga capital para este viernes por la tarde, coincidiendo con el encendido de las luces de Navidad, es que las temperaturas pasen de 16 a 14 grados entre las 18.00 y las 21.00 horas, aunque más importante es el grado de humedad, que superará el 70% y aumentará la sensación de frío.

Para el fin de semana se espera que los cielos estén dominados por el sol y temperaturas bastante altas en las máximas, con una diferencia térmica con las mínimas de más de 10 grados. El sábado las temperaturas alcanzarán máximas cercanas a los 20 grados, con mínimas que rondarán los 7 grados, dejando diferencia de 13 grados en el lapso de 12 hroas, en una jornada de cielos poco nubosos.

El domingo se espera un ligero descenso térmico, con máximas en torno a 16 y 17 grados y la posible aparición de nubosidad baja al final del día, aunque sin riesgo de lluvia.

El viento soplará flojo a moderado y podrá intensificarse ligeramente en la tarde del domingo, sin afectar de forma significativa al estado del tiempo.

Costa del Sol: Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Mijas

Los municipios de la Costa del Sol Occidental compartirán un fin de semana muy similar al de la capital. Las máximas se situarán entre 18 y 20 °C, con mínimas en torno a 8 grados. Predominarán los cielos claros y la ausencia de lluvia, lo que favorecerá las actividades al aire libre y los paseos en la franja costera.

Axarquía: Vélez-Málaga, Torre del Mar y alrededores

La Axarquía disfrutará también de un tiempo estable y temperaturas templadas para esta época del año. Así, la AEMET prevén máximas de 18 y 19 °C y mínimas se quedarán alrededor de los 8 grados, con un ambiente despejado y presencia ocasional de nubes altas. No se esperan lluvias en toda la comarca.

Mapa de la AEMET con las temperaturas máximas para el sábado / L. O.

Interior y serranía: Ronda, Antequera y municipios del interior

En las zonas más interiores de la provincia de Málaga, la amplitud térmica será mayor. Las máximas rondarán entre los 15 y 17 grados, mientras que las mínimas podrán bajar hasta 5 grados, especialmente en áreas de mayor altitud como Ronda. A pesar del ambiente más fresco, el tiempo se mantendrá seco y estable, con cielos poco nubosos durante todo el fin de semana.

Encendido de las luces de Navidad

Con esta previsión de la AEMET se despejan las dudas para el inminente encendido de las luces de Navidad en Málaga, que será este viernes a partir de las 18.00 horas, con una gran fiesta en la calle Larios, donde está previsto que un grupo de Sohrling monte un espectáculo basado en la obra 'Imagine' que tienen ahora en marcha y den al botón de encendido de la iluminación navideña del Centro Histórico y que tiene a la calle Larios como eje principal.

Este año, esta vía cuenta con una decoración de Navidad que destaca por sus rosetones con motivos de la Navidad y mantendrá el hilo musical con tres pases diarios por la tarde, en los que la música y el movimiento de las luces irán a juego.