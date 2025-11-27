Rocío Navarro Arquitectura: diseñar con intención, transformar con criterio

Arquitecta malagueña con experiencia en proyectos de gran escala en Singapur y Marruecos, Rocío Navarro decidió en 2020 crear su propio estudio para centrarse en lo que realmente le apasiona: diseñar espacios pensados para mejorar la vida de las personas. Su firma, Rocío Navarro Arquitectura, combina interiorismo, técnica y estrategia para revalorizar viviendas y negocios en un mercado cada vez más exigente. Con un enfoque integral que abarca desde la conceptualización hasta la obra, el estudio destaca por su capacidad para unir estética, eficiencia y visión de futuro.

ROCÍO NAVARRO / Edu Rosa (agencia @loveladrillo)

De los grandes proyectos internacionales a los hogares y espacios que dan forma a la vida diaria. Esa es la filosofía con la que Rocío Navarro fundó su estudio en Málaga, un proyecto que hoy combina arquitectura, interiorismo y visión estratégica para revalorizar viviendas, locales y oficinas.

Tras trabajar varios años en grandes infraestructuras, urbanismo y proyectos internacionales —como en Singapur o Marruecos—, Rocío decidió volver a Málaga, su ciudad natal, para cambiar de escala: “Siempre puse a las personas en el centro … Mi foco estaba en los espacios donde la gente vive, trabaja y se relaciona cada día”, explica. En 2020 nació Rocío Navarro Arquitectura, un estudio que no solo diseña espacios bellos, sino que los piensa desde su retorno económico y su valor añadido.

Qué aporta Rocío Navarro Arquitectura: más que diseño estético

Su perfil de arquitecta e interiorista resulta decisivo para un mercado inmobiliario competitivo, donde no basta con construir bien, sino con generar un retorno estratégico. “Cada decisión espacial impacta en el retorno de la inversión desde una visión completa y estratégica”, comenta Rocío.

Según su página web, ofrecen un servicio integral: desde el diseño inicial hasta la ejecución de la obra. Esto les permite controlar todo el proceso creativo y constructivo, asegurando calidad, coherencia y eficiencia. rn-arquitectura.com

Proyectos destacados: ejemplos que ilustran su enfoque

Decano José Delicado / Nicolás Díaz @nicofdiaz

En la sección de proyectos de su web se pueden ver varias obras muy representativas de la filosofía y estilo de Rocío Navarro Arquitectura. rn-arquitectura.com Aquí algunos ejemplos:

Coworking San Lorenzo (Soho, Málaga) : Un local de 80 m² diseñado para favorecer la flexibilidad. Tiene mesas altas junto a ventanas para aprovechar la luz natural, una paleta terracota, azul y amarillo, y piezas muy cuidadas como un mostrador termoformado efecto cemento o un revestimiento 3D.

: Un local de 80 m² diseñado para favorecer la flexibilidad. Tiene mesas altas junto a ventanas para aprovechar la luz natural, una paleta terracota, azul y amarillo, y piezas muy cuidadas como un mostrador termoformado efecto cemento o un revestimiento 3D. Casa Patio Artola (Marbella) : Una de sus viviendas residenciales, con un diseño que responde a la localización y al estilo de vida mediterráneo.

: Una de sus viviendas residenciales, con un diseño que responde a la localización y al estilo de vida mediterráneo. Villa El Cafetal (Marbella) : Proyecto residencial de alto nivel, que refleja estética contemporánea y sensibilidad arquitectónica.

: Proyecto residencial de alto nivel, que refleja estética contemporánea y sensibilidad arquitectónica. Adosado El Deseo (Cala de Mijas) : Un adosado que une diseño interior y arquitectura, adaptado al entorno costero.

: Un adosado que une diseño interior y arquitectura, adaptado al entorno costero. Decano José Delicado (Málaga) : Proyecto urbano / residencial en la ciudad, que demuestra su capacidad para intervenir en distintos contextos.

: Proyecto urbano / residencial en la ciudad, que demuestra su capacidad para intervenir en distintos contextos. Apartamento Alay (Benalmádena): Reforma o diseño de un apartamento que combina funcionalidad, estilo y aprovechamiento del espacio.

Valores del estudio: sostenibilidad, detalle y propósito

Apartamento Alay, Benalmádena / Nicolás Díaz @nicofdiaz

El estudio se define en su web como un espacio que “materializa tus sueños” mediante un enfoque equilibrado entre funcionalidad, creatividad y sostenibilidad. Rocío Navarro cree que el diseño debe gobernar todo el proceso, desde el concepto hasta la ejecución de la obra, lo que les permite tener un control fino sobre los detalles —“los detalles (…) hacen el diseño”, parafraseando a Charles Eames.

Además, ofrecen servicios integrales: no solo arquitectura e interiorismo, sino también gestión de obra, legalización de viviendas, modelado, maquetas y proyectos llave en mano.

Tendencias, retos y visión de futuro (amplificado con la experiencia del estudio)

Casa Patio Artola, Marbella / Nicolás Díaz @nicofdiaz

Estilo y materialidad : Rocío valora la combinación de materiales naturales y sostenibles con acabados sofisticados pero sobrios. Esa sensibilidad se ve reflejada en sus proyectos, donde los tonos terracota o elementos de madera conviven con diseño contemporáneo.

: Rocío valora la combinación de materiales naturales y sostenibles con acabados sofisticados pero sobrios. Esa sensibilidad se ve reflejada en sus proyectos, donde los tonos terracota o elementos de madera conviven con diseño contemporáneo. Sostenibilidad real : No es solo estética. Rocío Navarro Arquitectura apuesta por pinturas ecológicas, textiles orgánicos y reutilización de elementos, generando espacios duraderos y eficientes.

: No es solo estética. apuesta por pinturas ecológicas, textiles orgánicos y reutilización de elementos, generando espacios duraderos y eficientes. Innovación tecnológica : La domótica, la realidad virtual y la impresión 3D están presentes en su forma de trabajar para optimizar procesos, reducir residuos y ofrecer visualizaciones claras antes de la obra.

: La domótica, la realidad virtual y la impresión 3D están presentes en su forma de trabajar para optimizar procesos, reducir residuos y ofrecer visualizaciones claras antes de la obra. Retos de sus clientes : Más allá de la estética, sus clientes demandan optimización de espacios, control de presupuesto y revalorización de sus inmuebles. Esa mezcla de diseño + estrategia es su gran ventaja competitiva.

: Más allá de la estética, sus clientes demandan optimización de espacios, control de presupuesto y revalorización de sus inmuebles. Esa mezcla de diseño + estrategia es su gran ventaja competitiva. Evolución del estudio: Además de reformar y diseñar, Rocío Navarro Arquitectura quiere implicarse en proyectos de house flipping y autopromoción: detectar inmuebles con potencial, intervenirlos y revalorizarlos —cerrando el ciclo completo desde la oportunidad a la entrega.

Consejo clave de Rocío Navarro

Su máxima es clara: “antes de decorar, decide cómo quieres vivir tu espacio”. Para ella, la intención —cómo quieres usar, sentir y moverte por un lugar— es el punto de partida de todo diseño. Cuando eso queda claro, todo lo demás fluye con naturalidad y eficiencia.