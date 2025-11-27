Tasa de basura en Málaga: el Ayuntamiento libra a las viviendas turísticas de una tarifa propia

La nueva tasa de basura de Málaga ha sido concebida con recovecos que no están exentos de debate y polémica. En los anteproyectos de las ordenanzas que la regularán, el Ayuntamiento de Málaga libra a las viviendas turísticas de una tarifa propia y, de momento, no está dispuesto a cambiarlo. De hecho, el Gobierno municipal del PP ha tumbado en el Pleno de este jueves, con su mayoría absoluta, una moción de la izquierda que exigía para los pisos turísticos precios diferentes a los de las viviendas residenciales, mientras la oposición en bloque proclamaba que "no se entiende que se les aplique la misma tasa que a cualquier familia" .

En concreto, la moción de la confluencia de izquierda Con Málaga, respaldada por los grupos del PSOE y Vox, instaba al equipo de gobierno a "crear una categoría fiscal específica para los inmuebles y viviendas de uso turístico con tarifas propias diferenciadas de las viviendas residenciales, basadas en el mayor uso e intensidad del servicio, de acuerdo con su mayor generación real de residuos".

De hecho, en los anteproyectos de las ordenanzas municipales para la nueva tasa de basura, las viviendas turísticas no han sido metidos en el mismo apartado que los establecimientos en los que se desarrolla una actividad económica.

Las empresas sí tendrán que hacer frente a una tarifa diferente, no empezarán a pagar la nueva tasa de basura hasta 2027 y pueden elegir entre seguir con Limasam o buscarse un gestor privado de sus residuos.

En cambio, las viviendas turísticas pagarán como si fueran domicilios particulares, desde finales de 2026. También les llegará la primera factura durante el último trimestre del año que viene, y se calculará el precio de la tasa con el 75% de ocupación máxima que conste en el registro.

La bancada del Gobierno municipal del PP. / L. O.

La oposición lo critica en bloque

Durante el Pleno de este jueves, quedó de manifiesto que la oposición en bloque estaba en contra de que las viviendas turísticas no cuenten con una tarifa propia, diferenciada de las viviendas residenciales, en la nueva tasa de basura.

La concejala de Vox, Yolanda Gómez, llegó a solicitar que se votara aparte el punto de la moción de la izquierda en la que se planteaba esta cuestión, para apoyarla.

O, al defender esta iniciativa para que el Gobierno municipal rectificara, la concejala de Con Málaga Toni Morillas insistió en la necesidad de "una tasa de basura específica para viviendas de uso turístico". "No se entiende que se les aplique la misma tasa que a cualquier familia", proclamó a la vez que exigía "otro tipo de tarificación más justa y bonificaciones mucho más ambiciosas, para ir más allá del 50% a las familias numerosas y vulnerables".

Por su parte, la concejala socialista Begoña Medina criticó que "los parámetros establecidos en la tasa de Málaga" los ha hecho el PP "a su criterio". "Han planteado cobrar lo mismo a una vivienda turística que a una residencial y han decidido no bonificar el 95% a los ciudadanos, que lo permite la ley de haciendas locales; se cumple lo recogido en la ley sobre las bonificaciones pero no con el tope al que este ayuntamiento podría llegar", reclamó.