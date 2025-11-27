Tasa de basura: Málaga no aclara ni cuándo ni cuánto reducirá el IBI

La nueva tasa de basura de Málaga sigue incrustada al debate político de la ciudad, y suena cada vez con más fuerza ahora que empieza a saberse cómo afectará a la economía de las familias malagueñas. La media por hogar será de unos 143 euros al año, habrá bonificaciones del 50% para familias numerosas y vulnerables pero siguen sin definirse el resto de bonificaciones o compensaciones. Sí se sabe, en cambio, que la primera factura llegará a finales de 2026 y que se cobraría lo equivalente a medio año; o que hasta el segundo cobro anual, a finales de 2027, no se aplicarían las rebajas del 30% a las que también puede llegarse por reciclar, mediante un sistema QR en el que se trabaja. Pero, de momento, el Ayuntamiento de la capital malagueña no aclara ni cuándo ni cuánto reducirá el IBI para amortiguar el golpe en los bolsillos de los particulares.

Lo que sí empieza a quedar de manifiesto es que en 2026 no se aplicará la rebaja en ese Impuesto de Bienes Inmuebles. El Gobierno municipal del PP esperará a que el cobro de los recibos ya sea una realidad para planteárselo. Así se confirmó en el Pleno de este jueves, en el que solo los populares, con su mayoría absoluta de 17 concejales, votaron a favor del punto en el que el Consistorio insistía en su compromiso "al estudio riguroso de medidas que supongan bajadas en el impuesto sobre Bienes Inmuebles", pero con el matiz de que lo haría "una vez conocidos los efectos reales de la puesta en marcha de la prestación.

En cambio, el Gobierno municipal rechazó en la misma sesión plenaria la posibilidad de presentar ya -antes de la aprobación de la ordenanza- una estimación de cuánto dinero supondría la compensación a través del IBI, yal y como planteaba una moción de Con Málaga.

Implantación tardía

La concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, explicó que "en el caso del Ayuntamiento de Málaga, se ha pospuesto todo lo posible" la implantación de esta tasa de basura "a la espera de conocer si el Gobierno de Pedro Sánchez establecía unas reglas del juego claras, que no han llegado".

Porras se mostró convencida de que "se ha preparado la mejor ordenanza posible, pero a su juicio "no es óbice para demandar que el Gobierno de España establezca unos criterios que permitan unificar los textos normativos de los ayuntamientos, y no contribuya una vez más a perpetuar la desigualdad en territorios nacionales".

"La cuota media anual es de 129,9 euros sin Iva y ninguna vivienda con valor catastral inferior al medio millón de euros pagará más de 232,4 euros sin Iva, es decir menos de 20 euros al mes; la factura es anual y la primera llegará a finales del año próximo", recordó también Porras.

Más bonificaciones

Las características de la tasa de basura malagueña fueron cuestionadas por la oposición en bloque, ya que todos los grupos coincidieron al reclamar mayores bonificaciones que las previstas.

Y, por ejemplo, la concejala socialista Begoña Medina criticó que "los parámetros establecidos en la tasa de Málaga" los ha hecho el PP "a su criterio". "Han planteado cobrar lo mismo a una vivienda turística que a una residencial y han decidido no bonificar el 95% a los ciudadanos, que lo permite la ley de haciendas locales; se cumple lo recogido en la ley sobre las bonificaciones pero no con el tope al que este ayuntamiento podría llegar", reclamó.

Además, la concejala de Con Málaga Toni Morillas (IU) pidió al PP que "rectifique y retire ese basurazo que le van a tirar en toda la boca a las familias trabajadoras malagueñas". A su juicio, el impuesto se ha planteado "falto de progresividad y va en linea con la propuesta de ordenanzas fiscales, en la que suben el billete de los autobuses de la EMT, el Sare o el agua y evitan que se apliquen recargos de Ibi precisamente a los especuladores". A su vez, Morillas reclamó "otro tipo de tarificación más justa y bonificaciones mucho más ambiciosas, para ir más allá del 50% a las familias numerosas y vulnerables".

Por su parte, la edil de Vox Yolanda Gómez recordó que "el tasazo va a costar a lo hogares alrededor de 150 euros de media al año y va a tacar directamente a los trabajadores y a las familias malagueñas".

Gómez también aprovechó para ahondar en la cruzada de su partido contra el bipartidismo, y culpó tanto al PP como el PSOE del nuevo impuesto que deberán pagar los malagueños: "Hay que tener la cara de cemento armado para venir aquí a denunciar una tasa a la que en España se oponen, pero que en Bruselas votan a favor con sus socios. La tasa viene de una directiva europea que dice que quien contamina, paga para la que han votado a favor el PP y sus socios del PSOE, y que solo Vox se ha opuesto y viene denunciando, igual que pasó con la zona de bajas emisiones y solo Vox lo está denunciando".

Vista del Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Málaga. / L. O.

Los ciudadanos pagan el 100%

Durante el debate, el PP también lanzó el mensaje de que está en contra de que los ciudadanos paguen el 100% del coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, tal y como establece la ley. El concejal de Economía, Carlos Conde, reiteró que "el 100% es algo a lo que el PP se niega en rotundo". "Cuando gobierne en España, el PP cambiará la ley para hacerla más adecuada, como ya hacen otros estados miembros de la Unión Europea". Además, Conde recalcó que el Ayuntamiento seguirá trabajando para que la ordenanza de la nueva tasa "tenga el mejor desarrollo posible". "Todavía queda trámite, enfatizó.

Sus argumentos fueron opuestos a los esgrimidos por la concejala socialista Begoña Medina, quien insistió en que el anteproyecto de la ordenzanza recién presentado "llega tarde". "Llevan tres años sabiendo que iba a llegar la ley y no lo han hecho antes", reprochó. A su vez, Medina defendió que la tasa será más cara en Málaga por la mala gestión del Gobierno municipal: "Critican una diferenciación entre unos ayuntamientos y otros, y la diferencia está en que esos ayuntamientos llevan años y años trabajando por el reciclaje, sus datos están ahí, y este ayuntamiento no lo ha hecho. Lo hemos recriminado durante muchos años y no los han hecho, esos ayuntamientos que sí lo han hecho se encuentran ahora, con la aplicación de la tasa, que los costes son muchos más bajos y el reciclaje de los residuos son generadores de ingresos para esos ayuntamientos". Igualmente, Medina se afanó en señalar que "la tasa de basura viene impuesta por Europa y no por el Gobierno de Pedro Sánchez".