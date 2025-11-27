Los vecinos de La Pelusa piden al dueño de Petroprix que done el solar donde proyecta la gasolinera

La Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa ha hecho pública una carta abierta al fundador y propietario de Petroprix, el empresario jiennense Manuel Santiago, en la que le piden su colaboración, después de la tercera negativa de las administraciones a la instalación de una gasolinera de bajo coste en la calle Potosí, en La Pelusa.

Los vecinos, que recuerdan al empresario que les conoce "ya que el Ayuntamiento de Málaga, saltándose todas las normas, le facilitó nuestros datos personales" cuando recogieron 4.000 firmas contra el proyecto, se hacen eco de una entrevista este verano en el diario El País, en el que Manuel Santiago reconoce que ya gana suficiente dinero y que, cuando encuentra gente seria, honesta y con capacidad de hacer algo, piensa en qué puede ayudar.

Al hilo de estas declaraciones, los vecinos le subrayan que son "gente seria, honesta y con capacidad de hacer algo". Por este motivo, le proponen a Manuel Santiago, en primer lugar, que done "la titularidad del solar de la calle Potosí o que acepte su expropiación, dado que la Junta de Andalucía ha negado por tres veces el informe de declaración ambiental favorable que necesitarían para su gasolinera".

En segundo lugar, proponen al empresario andaluz que colabore con los vecinos "para reconvertir el solar en un espacio ciudadano con un espacio arbolado, columpios infantiles y lugar de reunión para el vecindario", una propuesta que adelantó este diario.

Solar de calle Potosí en La Pelusa, donde se proyecta la gasolinera de bajo coste; esta semana. / A.V.

Gastos para los vecinos de 3.300 euros

Por último, solicitan a Manuel Santiago que también colabore con la campaña vecinal para sufragar los gastos judiciales de este litigio, dado que la Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa debe pagar 3.300 euros. De hecho, los vecinos hacen pública en la carta la cuenta en la que puede colaborar: ES48 1583 0001 1290 1396 5649.

"Para una persona como usted y una empresa como la suya, que factura millones de euros, una aportación no le supondrá un sacrificio y a nosotros/as nos vendría estupendamente", indican. Los vecinos confían, por último, en que el empresario no recurrirá la última decisión del Ayuntamiento de denegar la calificación ambiental de la gasolinera "y así no tendremos más gastos de este tipo".

La carta está firmada por la junta directiva de la asociación, que preside Inmaculada de la Torre.