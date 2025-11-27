Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Belleza

YSL Beauty aterriza en Málaga con una pop-up exclusiva: experiencia inmersiva y productos gratuitos hasta el 30 de noviembre

Yves Saint Laurent trae a la capital ‘YSL Beauty’, donde los asistentes podrán descubrir y comprar productos de maquillaje exclusivos de la marca

YSL Beauty aterriza en Málaga con una pop-up exclusiva

YSL Beauty aterriza en Málaga con una pop-up exclusiva

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La marca francesa, Yves Saint Laurent (YSL), aterriza en Málaga con su pop-up efímera ‘YSL Beauty’, centrada en su línea de maquillaje. 

Directos desde Madrid, la firma trae a la capital una oportunidad única de poder conocer, descubrir, probar y ganar los productos más icónicos de la marca francesa.  La pop- up estará hasta este 30 de noviembre de 2025, en el Muelle Uno, - a las faldas del Museo Pompidou-.

¿Qué puedes esperar de la YSL Beauty Love Game?

Este evento promete ser una experiencia sensorial y única, diseñada para conectar con el público a través de cinco salas temáticas que permiten interactuar con los productos más deseados de YSL Beauty. 

En las distintas salas, los visitantes podrán ganar productos gratuitos, como fragancias, labiales y maquillaje exclusivo de la marca.

  • Sala Corazón Partío: Los productos más emblemáticos de YSL Beauty te esperan en esta sala interactiva. Donde a través de distintos juegos se pueden ganar premios exclusivos como fragancias y cosméticos de la firma.
  • Ruleta Loveshine: Juega a la ruleta y gana productos exclusivos de la línea Loveshine Plumping Lip Oil Gloss, uno de los productos más innovadores de la marca.
En la 'Sala Corazón Partío' podrás hacerte con pequeños regalos.

En la 'Sala Corazón Partío' podrás hacerte con pequeños regalos. / C.L

  • Make Up Room: Los expertos de YSL Beauty ofrecerán un servicio de maquillaje personalizado con los últimos lanzamientos de la temporada, perfectos para el otoño/invierno.
  • Sala Pantallas: Esta sala está pensada para sentirte como una verdadera estrella. Captura tu mejor ángulo y lleva a casa recuerdos de tu paso por la pop-up YSL.
  • Vending Machine Exclusiva: Aquí puedes llevarte a casa los productos que te hayan gustado de la pop. A través de una vending machine exclusiva, podrás adquirir tus productos favoritos de la marca.

Productos exclusivos y novedades de YSL Beauty en Málaga

Ruleta Loveshine.

Ruleta Loveshine. / C.L

Los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir y comprar productos exclusivos de las líneas más populares de YSL Beauty, como YSL Beauty Make Me Blush y el famoso Loveshine Plumping Lip Oil Gloss.

Además, la pop-up contará con una propuesta navideña inspirada en el espíritu de LIBRE, la icónica línea de fragancias de YSL.

TEMAS

