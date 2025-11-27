YSL Beauty aterriza en Málaga con una pop-up exclusiva: experiencia inmersiva y productos gratuitos hasta el 30 de noviembre

La marca francesa, Yves Saint Laurent (YSL), aterriza en Málaga con su pop-up efímera ‘YSL Beauty’, centrada en su línea de maquillaje.

Directos desde Madrid, la firma trae a la capital una oportunidad única de poder conocer, descubrir, probar y ganar los productos más icónicos de la marca francesa. La pop- up estará hasta este 30 de noviembre de 2025, en el Muelle Uno, - a las faldas del Museo Pompidou-.

¿Qué puedes esperar de la YSL Beauty Love Game?

Este evento promete ser una experiencia sensorial y única, diseñada para conectar con el público a través de cinco salas temáticas que permiten interactuar con los productos más deseados de YSL Beauty.

En las distintas salas, los visitantes podrán ganar productos gratuitos, como fragancias, labiales y maquillaje exclusivo de la marca.

Sala Corazón Partío : Los productos más emblemáticos de YSL Beauty te esperan en esta sala interactiva. Donde a través de distintos juegos se pueden ganar premios exclusivos como fragancias y cosméticos de la firma.

: Los productos más emblemáticos de YSL Beauty te esperan en esta sala interactiva. Donde a través de distintos juegos se pueden ganar premios exclusivos como fragancias y cosméticos de la firma. Ruleta Loveshine: Juega a la ruleta y gana productos exclusivos de la línea Loveshine Plumping Lip Oil Gloss, uno de los productos más innovadores de la marca.

En la 'Sala Corazón Partío' podrás hacerte con pequeños regalos. / C.L

Make Up Room : Los expertos de YSL Beauty ofrecerán un servicio de maquillaje personalizado con los últimos lanzamientos de la temporada, perfectos para el otoño/invierno.

: Los expertos de YSL Beauty ofrecerán un servicio de con los últimos lanzamientos de la temporada, perfectos para el otoño/invierno. Sala Pantallas : Esta sala está pensada para sentirte como una verdadera estrella. Captura tu mejor ángulo y lleva a casa recuerdos de tu paso por la pop-up YSL .

: Esta sala está pensada para sentirte como una verdadera estrella. Captura tu mejor ángulo y lleva a casa recuerdos de tu paso por la . Vending Machine Exclusiva: Aquí puedes llevarte a casa los productos que te hayan gustado de la pop. A través de una vending machine exclusiva, podrás adquirir tus productos favoritos de la marca.

Productos exclusivos y novedades de YSL Beauty en Málaga

Ruleta Loveshine. / C.L

Los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir y comprar productos exclusivos de las líneas más populares de YSL Beauty, como YSL Beauty Make Me Blush y el famoso Loveshine Plumping Lip Oil Gloss.

Además, la pop-up contará con una propuesta navideña inspirada en el espíritu de LIBRE, la icónica línea de fragancias de YSL.