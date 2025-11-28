Abre en Málaga una coctelería temática basada en el robo de la Mona Lisa

El Centro de Málaga suma un nuevo espacio a su efervescente panorama hostelero: “Yoconda No Está”, una coctelería conceptual inspirada en el célebre robo de la Gioconda en 1911, un episodio que incluso llevó a Pablo Picasso a ser interrogado por la policía francesa. A partir de ese acontecimiento histórico, Ángel Vita y su equipo han construido un proyecto que mezcla arte, narrativa y mixología en un mismo espacio.

"En 1911 la robaron del Louvre y estuvo dos años desaparecida. No sabíamos que habían acusado realmente a Picasso. Ahí encajó todo", explica Ángel Vita, uno de los impulsores del proyecto.

“Para nosotros la coctelería es un arte y queríamos trasladarlo a la gente. ¿Qué mejor representación del arte en Málaga que Picasso?”, añade. Y así, el robo de la Mona Lisa, el interrogatorio al malagueño más universal y la estética de la época se entrelazan en un relato que impregna la carta, la decoración y hasta el nombre del local.

Una carta que se lee como un relato

Cada cóctel de “Yoconda No Está” forma parte de una historia. La carta está construida como un recorrido por los distintos momentos del robo de la Gioconda y por las elucubraciones que lo rodearon.

Uno de los más representativos es “Retrato sin modelo”, un cóctel aromático que evoca la sensación de presencia ausente del famoso cuadro. “Queremos trasladar esa idea de que la Gioconda no está, pero se percibe. Es un cóctel muy aromático: manzanilla, flores, jazmín… Tú lo hueles antes de verlo”, describe Vita.

La 'Yoconda No Está' ha abierto en el Centro de la ciudad. / La Opinión

En total, ofrecen ocho cócteles de autor, reinterpretaciones de clásicos y propuestas que incorporan guiños al cubismo, al París bohemio de principios del siglo XX y al misterio de la obra desaparecida. Incluso las cajitas donde entregan la cuenta están diseñadas siguiendo la narrativa del robo.

El local funciona también como una galería. “Hicimos dos murales y trabajamos toda la decoración inspirándonos en la Gioconda”, explica Vita. . La idea es que cada visita deje un recuerdo, un relato, una pieza de una historia más grande. “Quería que quien venga se lleve algo que contar cuando salga. Es arte líquido”, afirma.

El contexto histórico que lo inspiró todo

En 1911, la desaparición de la Gioconda del Museo del Louvre desató una investigación internacional que incluso salpicó a figuras de la vanguardia artística de París.

Entre los interrogados se encontraba Pablo Picasso, cuya implicación surgió de forma indirecta: el poeta Guillaume Apollinaire, amigo del pintor, fue vinculado a un antiguo colaborador que había robado pequeñas esculturas del museo y que había vendido algunas de ellas a Picasso.

Aunque ambos artistas fueron llamados a declarar, pronto se comprobó que no tenían relación con el robo del célebre retrato de Leonardo da Vinci.

El verdadero autor resultó ser Vincenzo Peruggia, un carpintero italiano que ocultó la obra durante dos años antes de intentar repatriarla a Italia.