El Aeropuerto de Málaga alcanza los 25 millones de pasajeros por primera vez en sus más de 100 años de historia

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol alcanza este viernes los 25 millones de pasajeros, un registro que se logra en un ejercicio por primera vez en los más de 100 años historia de sus instalaciones, según ha informado Aena. La comunidad aeroportuaria lo va a celebrar con una foto de familia conmemorativa y con una degustación de "tortas locas" entre los pasajeros. El director del recinto aeroportuario, Pedro Bendala, ha hecho referencia a este dato en el foro "Viajeros, fronteras y economía: el futuro del turismo internacional', organizado por La Opinión de Málaga.

Hasta el mes de octubre, la infraestructura malagueña había contabilizado 23,3 millones de pasajeros (con un incremento interanual del 7,3%) y 161.607 movimientos de aeronaves (lo que supone una subida del 7,1 %), y se mantiene como el cuarto de España con mayor volumen de tráfico, por detrás de los de Madrid-Barajas, con 57 millones (+2,9 %); Barcelona, con 48,9 millones (+4,3 %) y Palma de Mallorca, con casi 31,5 millones (+1,5 %).

Ampliación del Aeropuerto de Málaga

El Gobierno anunció en julio una inversión de 1.500 millones en la ampliación del aeropuerto, con el objetivo de aumentar su capacidad a 36 millones de pasajeros, cuando el pasado año, que ya fue de récord, lo cerró con casi 25 millones.

Turistas en el Aeropuerto de Málaga. / Álex Zea

Hasta ahora, contando la inversión contemplada para las asistencias que se acaban de volver a licitar, Aena ha destinado a los primeros pasos de la remodelación y ampliación de la infraestructura malagueña cerca de 90 millones de euros, sumando a los más de 52 millones de este expediente los 36,5 millones del importe de licitación de la asistencia técnica de redacción del proyecto, actualmente en la fase final de la presentación de ofertas, previa a la adjudicación.