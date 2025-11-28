El Aeropuerto de Málaga alcanza los 25 millones de pasajeros por primera vez en sus más de 100 años de historia

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol alcanza este viernes los 25 millones de pasajeros, un registro que se logra en un ejercicio por primera vez en los más de 100 años historia de sus instalaciones, según ha informado Aena. La comunidad aeroportuaria lo ha celebrado con una foto de familia conmemorativa y con una degustación de "tortas locas" entre los pasajeros. El director del recinto aeroportuario, Pedro Bendala, ha hecho referencia a este histórico dato en el foro "Viajeros, fronteras y economía: el futuro del turismo internacional', organizado por La Opinión de Málaga.

Hasta el mes de octubre, la infraestructura malagueña había contabilizado 23,3 millones de pasajeros (con un incremento interanual del 7,3%) y 161.607 movimientos de aeronaves (lo que supone una subida del 7,1 %), y se mantiene como el cuarto de España con mayor volumen de tráfico, por detrás de los de Madrid-Barajas, con 57 millones (+2,9 %); Barcelona, con 48,9 millones (+4,3 %) y Palma de Mallorca, con casi 31,5 millones (+1,5 %).

El Aeropuerto ha obsequiado con 'tortas locas' malagueñas a los pasajeros que llegaban este viernes a Málaga. / Álex Zea

Ampliación del Aeropuerto de Málaga

El Gobierno anunció en julio una inversión de 1.500 millones en la ampliación del aeropuerto, con el objetivo de aumentar su capacidad a 36 millones de pasajeros, cuando el pasado año, que ya fue de récord, lo cerró con casi 25 millones.

Turistas a su llegada este viernes 28 de noviembre de 2025 al Aeropuerto de Málaga, que alcanza los 25 millones de pasajeros. / Álex Zea

Hasta ahora, contando la inversión contemplada para las asistencias que se acaban de volver a licitar, Aena ha destinado a los primeros pasos de la remodelación y ampliación de la infraestructura malagueña cerca de 90 millones de euros, sumando a los más de 52 millones de este expediente los 36,5 millones del importe de licitación de la asistencia técnica de redacción del proyecto, actualmente en la fase final de la presentación de ofertas, previa a la adjudicación.

Programación de vuelos en invierno

Por otro lado, el recinto aeroportuario malagueño volverá a mejorar sus registros históricos este invierno. Batirá un récord con 10,4 millones de asientos ofertados con los que, a través de 217 rutas distintas, sus pasajeros estarán conectados con 118 ciudades de hasta 34 países distintos. Son 135 los destinos que acercarán la provincia y el resto de Andalucía a mercados tan exigentes como los nórdicos.

Son un 6,1% más de asientos que los propuestos para el mismo periodo del pasado año. Crece hasta en un 5,4% el volumen de operaciones en el periodo que se extiende hasta el 28 de marzo de 2026. Recordemos que los cambios de hora son los que separan una de otra temporada en cuanto a la gestión aeroportuaria de las instalaciones que regula Aena. Está previsto que sean cerca de 60.000 los vuelos que se operen desde Málaga, en las 22 semanas que configuran esta campaña invernal.

Como es habitual, el mercado europeo y sus 182 rutas conforman la mayoría de las operaciones. Pero también se destaca por parte de Aena el cupo de 25 rutas nacionales que permiten acercar Málaga por aire al resto del territorio español. En términos de crecimiento, el continente africano registrará un incremento del 46% en el cupo de asientos reservados y Oriente Medio, también ganará hasta un 10,7%.