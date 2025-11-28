Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025

¡Ya es Navidad en Málaga! Coincidiendo con el Black Friday, la capital ha encendido su tradicional alumbrado navideño de calle Larios, ante la expectación de miles de malagueños, muchos de llos llegados de distintos municipios de la provincia. Un año más, el Centro Histórico de Málaga volvió a llenarse de miles de personas que, móvil en mano, buscaban captar cada instante del esperado espectáculo de luz y sonido en la calle Larios y que da inicio al encendido de las luces de Navidad en la calle Larios.

Una calle Larios que este año estrena luces. La decoración se renueva después de tres años de los arcos y los "ángeles celestiales". Se llama 'Natividad de luz' y se representan escenas de la Natividad, en un trabajo realizado por Iluminaciones Ximénez.

Entre gorros rojos, bufandas festivas y diademas luminosas, el público acompañó este momento tan esperado como es el encendido, que este año ha corrido a cargo de Antonio Banderas - siendo este su tercer año-, Domingo Merlín, socio de Sohrlin y los integrantes del elenco de 'Imagine', espectáculo producido por Merlín Producciones y el centro de artes escénicas Sohrlin Andalucía.

Su protagonismo ha sido doble, ya que además han creado una puesta en escena específicamente diseñada para la inauguración del alumbrado navideño. La representación, adaptada para calle Larios, ha precedido al tradicional encendido y ha aportado un toque artístico único a la celebración. Imagine, creación de Domingo Merlín y Antonio Banderas, se representa actualmente en el espacio Sohrlin, situado a espaldas de La Térmica.

Antonio Banderas, junto al elenco de 'Imagine', en el momento del encendido de las luces de Navidad de la calle Larios / Álex Zea

Las melodías de ‘Imagine será tu voz’ (Merlín Producciones y Sohrlin Andalucía), ‘Sinfonía de los Juguetes’ (L. Mozart), el villancico‘Los Peces en el Río’y 'Mi burrito sabanero’ (David Bisbal) han puesto banda sonora al encendido.

Las luces ocupan los más de 300 metros de Larios, para lo que se emplean unas 350.000 luces led, repartidas en 16 estrellas o rosetones de 5 metros (que representan el misterio de la Natividad), sujetadas por 32 columnas laterales decoradas, y 32 estelas o ráfagas, que como es habitual, 'bailarán' al ritmo de la música.

Las luces permanecerán instaladas hasta el 5 de enero y habrá tres pases diarios (a las 18.30, a las 20.30 y a las 22.00 horas), excepto los días 24 de diciembre y 31 de enero, días en los que las luces estarán encendidas pero sin música.

Miles de malagueños mueven las linternas de sus móviles, momentos antes del encendido de las luces de Navidad de la calle Larios / Álex Zea

Pases en la calle Larios y alumbrado por toda la ciudad

Desde esa noche y hasta el 5 de enero, las luces realizan tres pases diarios, 18.30, 20.30 y 22.00 horas, salvo el 24 de diciembre y el 31, cuando permanecen encendidas sin música.

La inversión del Ayuntamiento de Málaga para el alumbrado de Navidad asciende a 1,5 millones de euros, aportando 2,7 millones de puntos de luz en toda la ciudad, este año con tecnología Ecogreenlux, que reduce la contaminación lumínica y permite un ahorro energético significativo. A ello se sumaron las decoraciones de los distintos distritos, con cerca de 500 calles adornadas mediante guirnaldas, arcos luminosos, árboles naturales y motivos tridimensionales.

Espacios emblemáticos como el Paseo del Parque, la plaza de la Marina o la Alameda reforzaron su iluminación con arcos, abetos y montajes que buscaban resaltar su entorno natural y arquitectónico.

Miles de personas esperan en la calle Larios de Málaga al encendido del alumbrado navideño este viernes tarde. / Jorge Zapata (EFE)

A esta iluminación se unirán el alumbrado y la decoración navideña que despliegan los distritos de Málaga en las distintas barriadas, que suman en torno a 500 calles. En total, la decoración incluirá 20.490 guirnaldas, 207 arcos luminosos, 44 farolas decoradas y 130 motivos agrupados, además de 4 fachadas iluminadas y 36 figuras de suelo. También se instalarán 86 árboles naturales pequeños, 66 medianos y 1 de gran tamaño, además de otros 21 árboles en plazas y avenidas; y 4 pinos y estructuras tridimensionales, junto con 6 letreros luminosos.

Más de 2,7 millones de puntos de luz led anuncian las fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes.

San Juan, un recorrido temático de tres ambientes

La calle San Juan volvió a convertirse en otro punto de atracción del Centro con su ya habitual diseño temático dividido en tres zonas:

‘Sueño Barroco’ , con lámparas de araña de cristal suspendidas sobre la calle.

, con lámparas de araña de cristal suspendidas sobre la calle. ‘Nostalgia Victoriana’ , formada por lámparas artesanales de estilo victoriano y guirnaldas.

, formada por lámparas artesanales de estilo victoriano y guirnaldas. ‘Susurro de Invierno’, un tramo donde guirnaldas luminosas, cubrelámparas de encaje y decoración vegetal crearon un ambiente íntimo y artesanal.

La Catedral estrena el sábado su videomapping

La Catedral, en su lateral de Molina Lario, estrenará este sábado el vídeomapping ‘El pescador de sueños’, inspirado en los cenacheros malagueños. Con proyección láser, efectos de humo, focos antiaéreos y escenas 3D, el espectáculo —de 8 a 9 minutos— se proyectará hasta el 4 de enero, en pases a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas.

Por otro lado, la fachada del Ayuntamiento mostrará una proyección en la que se podrán ver estrellas, bolas de navidad y diferentes iconos y motivos tradicionales, que se reproducirá de forma continua. Se inaugurará este sábado, 29 de noviembre, con el mismo horario del alumbrado.