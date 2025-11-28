Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios

El Colegio de Graduados Sociales clausura su Noviembre Cultural con un homenaje al centenario de la profesión

El acto estuvo presidido por el vicepresidente primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Juan Fernández Henares

El Colegio de Graduados Sociales reconoció a Juan Carlos Álvarez, director del departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Málaga y director del Aula de Empleo.

La Opinión

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla celebró este 27 de noviembre el acto de clausura de su Noviembre Cultural 2025, una edición especialmente significativa al conmemorar el Centenario de la Profesión y reivindicar el contexto social y cultural de los años 20 del siglo pasado.

El encuentro puso fin a un mes de actividades orientadas a recordar los orígenes de los graduados sociales y su evolución dentro del ámbito laboral y jurídico español. El acto estuvo presidido por el vicepresidente primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Juan Fernández Henares, acompañado por el presidente del colegio malagueño, Eduardo Ruiz Vegas.

Premios y reconocimientos

Uno de los momentos centrales de la clausura fue la entrega de la II Edición de los Premios “Málaga Social”, que distinguen a entidades y profesionales por su contribución en materia social, formativa y cultural dentro de la provincia.

Los galardonados de esta edición fueron:

  • Asociación Alcer-Málaga, reconocida por su labor en el ámbito de la acción social y su apoyo continuo a personas con enfermedades renales.
  • Juan Carlos Álvarez, director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Málaga y responsable del Aula de Empleo, premiado por su colaboración con el colectivo de graduados sociales.
  • Ateneo de Málaga, destacado por su papel como referente cultural y su contribución a la difusión artística y literaria en la ciudad.
El Colegio de Graduados reconoció la labor de destacadas entidades y personalidades en el ámbito social y cultural de Málaga:

Concursos y muestras culturales

La jornada incluyó también la clausura de dos de las iniciativas culturales del programa:

  • La XI edición del concurso de fotografía “Enfocando el mundo del trabajo”, dedicado a visibilizar distintas realidades laborales.
  • La muestra de láminas que ha recorrido algunos de los hitos más relevantes de los años 20 y su reflejo en la ciudad de Málaga.

Ambas actividades han servido como hilo conductor para conectar la historia de la profesión con el contexto social y artístico en el que se desarrolló hace un siglo.

Un cierre con sabor a copla

El broche final de la noche lo puso un homenaje a la canción española, evocando los sonidos característicos de la primera mitad del siglo XX. La actuación del dúo Esencia Malagueña ofreció un recorrido musical por la época, poniendo punto final a una edición que ha combinado divulgación histórica, reconocimiento institucional y celebración cultural.

