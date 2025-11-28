Encontrar el equilibrio entre movilidad y seguridad será clave en el turismo a partir de 2026

La Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Fundación Málaga Port, Puerto de Málaga y Diputación Provincial de Málaga han organizado esta mañana en la sede la Universidad Internacional de Andalucía-UNIA en la capital malagueña la jornada titulada "Viajeros, fronteras y economía: El futuro del Turismo Internacional", en la que expertos del sector han analizado, entre otros, la satisfacción de la experiencia crucerista en Andalucía y un tema de rabiosa actualidad como es el control de fronteras y la implantación del Sistema de Entrada/Salida (Entry-Exit System, EES) el nuevo procedimiento informático automatizado que registrará las entradas y salidas del Espacio Schengen de ciudadanos de terceros países y que se implantará de manera progresiva hasta su total operatividad, prevista para el 10 de abril de 2026. El evento ha contado con la colaboración de la Unión Europea, Fondos Europeos, Fondos Europeos para la Seguridad Interior, Turismo Costa del Sol, el Ayuntamiento de Málaga, Turismo de Andalucía, Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) y Aena a través del Aeropuerto de Málaga. El evento fue presentado por el redactor jefe de La Opinión de Málaga, José María de Loma.

José Ramón Mendaza, director de La Opinión, abrió la jornada y comentó que la actividad crucerista "es vital para una ciudad como Málaga que ha sabido reinventarse y ha consolidado lo mejor de su desarrollo a través del turismo, la tecnología y la cultura".

Para el director de La Opinión, en este patrón de desarrollo, el turismo de cruceros es una pieza esencial, que genera oportunidades y un impacto económico nada desdeñable, pero que también plantea retos trascendentales, como la sostenibilidad, para alcanzar un desarrollo equilibrado y responsable o la implantación de la tecnología "para agilizar la movilidad y garantizar la seguridad de los viajeros, objetivos de los sistemas de control de pasajeros que llegarán en breve", concluyó.

El director de La Opinión, José Ramón Mendaza, abrió la jornada / ALEX ZEA

Tras Mendaza tomó la palabra Yolanda de Aguilar, secretaria General de Turismo de la Junta de Andalucía, quien señaló que asistimos en la actualidad a una época de cambios en los gustos de los viajeros:" Hay gustos nuevos y hay que adaptar la oferta turística a esos nuevos parámetros y esto exige tres cosas: previsión a largo plazo, regeneración y adelantarse a los acontecimientos". Para de Aguilar, el transporte condiciona la movilidad de los viajeros y hay que mantener el equilibrio. "El turismo internacional va a seguir creciendo en número y en gasto medio por turista y lo hará sobre todo en el Mediterráneo y eso hay que saber gestionarlo con infraestructuras", afirmó.

Un 10% del flujo turístico nacional

Respecto al sector de los cruceros, la representante del gobierno andaluz comentó que hay que trabajar con los datos, aplicar inteligencia, negociación con las compañías navieras para dirigir la actividad "hacia un flujo sostenible de turistas y embarcaciones". Durante el año pasado llegaron al Puerto de Málaga un total de 260. 000 cruceristas en 786 barcos, un 10% del flujo de la actividad portuaria nacional. "Cada vez vienen más barcos a Andalucía, en la actualidad tenemos 900 escalas y eso es bueno porque se desestacionaliza la actividad", aseguró. Yolanda de Aguilar también hizo referencia al turismo náutico, "un segmento lleno de posibilidades con 41 puertos y 17.500 atraques y donde este tipo de navegación individual es muy importante para los puertos deportivos". Por último se propuso como reto "conectar el turismo del siglo XXI con las pautas del siglo XXI que traen las nuevas generaciones de turistas".

Yolanda de Aguilar, secretaria General de Turismo de la Junta de Andalucía, / ALEX ZEA

Tras las palabras de bienvenida se dio paso a la ponencia titulada: “Rumbo a Andalucía: satisfacción y sentimiento de los cruceristas en Málaga”, pronunciada por José Ignacio Castillo, presidente de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. El profesor centró su intervención en explicar un estudio llevado a cabo por la Universidad de Sevilla para Suncruise donde se analizan las sensaciones de los cruceristas tras volver de los viajes de cruceros por los puertos de Andalucía y el Mar de Alborán comparándolas con otros cruceristas de España y de otros destinos del Mediterráneo (Francia, Malta e Italia).

Para ello, se han empleado metodologías avanzadas como el análisis de sentimiento basado en más de 168.000 reseñas de cruceristas. Los resultados ofrecen una serie de conclusiones muy importantes para analizar el actual momento de este segmento en Andalucía, como son una mayor satisfacción en puertos andaluces: los cruceristas valoran con mejores puntuaciones los puertos de Andalucía en comparación con otros destinos del Mediterráneo occidental, superando incluso a puertos consolidados como los de Italia y Francia; también se han detectado más emociones positivas: los turistas que visitan Andalucía experimentan niveles significativamente más altos de alegría, confianza, anticipación y sorpresa que en otros destinos y menos emociones negativas: La percepción de emociones negativas como el miedo o la ira es considerablemente más baja en los puertos andaluces, lo que indica una experiencia más placentera y segura para los cruceristas. Por último, los puertos de Málaga y Cádiz lideran en satisfacción ya que son los mejor valorados dentro del estudio, con niveles de satisfacción y emociones positivas superiores a la media.

José Ignacio Castillo, presidente de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla / ALEX ZEA

José Ignacio Castillo subrayó "la importancia de adaptar la oferta turística a las expectativas del crucerista para fomentar la repetición de visitas y maximizar el impacto positivo en los destinos". Además, resaltó la necesidad de seguir innovando y utilizando tecnologías avanzadas para obtener información en tiempo real sobre la experiencia del turista en los puertos.

Mesa redonda

Tras la ponencia se celebró una mesa redonda titulada: Control de Fronteras y Turismo: Retos y Oportunidades en la que participaron Antonio Díaz, director de Turismo & Planificación de Turismo Costa de Sol; Pedro Bendala, director del Aeropuerto de Málaga; Javier Hernández Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS); José Moyano, director de la Autoridad Portuaria de Málaga; Roberto Rodríguez, comisario Principal y jefe Provincial de la Policía Nacional en Málaga y Álvaro Domínguez, inspector, jefe accidental del Puesto Fronterizo Aeropuerto de Málaga.

La primera cuestión a debate fue determinar cuál es el equilibrio óptimo entre facilitar la movilidad internacional de los viajeros y mantener la seguridad con motivo de la implantación del Sistema de Entrada/Salida (Entry-Exit System, EES) y que será efectivo de manera progresiva hasta su total operatividad, prevista para el 10 de abril de 2026. Para Antonio Díaz, la seguridad es importante pero tiene que convivir con el turismo, sobre todo en Málaga. "Seguridad sí, pero no puede frenar el motor económico de la provincia", comentó. Para Pedro Bendala, director del Aeropuerto de Málaga, quien ofreció el magnífico dato de que hoy viernes 28 de noviembre ha alcanzado los 25 millones de pasajeros, cifra nunca vista en la historia del recinto aeroportuario y que auguran una magníficas cifras para el total del año 2025, "las fronteras deben ser seguras y permeables y por vez primera ambas cosas van a ser compatibles muy pronto". Por su parte, Javier Hernández, se mostró partidario de utilizar las métricas que nos ofrece el segmento turístico para implantar las medidas de lo que hay que hacer para lograr una gestión más eficiente", aseguró.

José Moyano reconoció la necesidad de que se acoja a los turistas de forma ágil y segura. "La implantación de los nuevos sistemas de seguridad va a suponer que lleguen a Málaga los que queremos que vengan y no los que no queremos que vengan", dijo. Moyano indicó que 2025 está siendo un año crucial en el que han arribado 560.000 cruceristas, esperando que en los dos próximos años 2026 y 2027 "se alcancen los 750.000, lo que será un salto importante y por eso hay que dotar de sistemas de control de fronteras ágiles y efectivos porque redundará en la reputación de Málaga como destino". Esa reputación viene avalada por el dato de que hace 12 años, el 75% de los cruceristas que llegaban a Málaga abandonaban la ciudad mientras que esa cifra en la actualidad se ha reducido al 25%.

"La seguridad tiene que influir en el turismo siempre y cuando no obstaculice". La idea, expresada por comisario de Málaga, Roberto Rodríguez, nos indica que la seguridad es "uno de los motivos, junto al clima o la gastronomía, que hacen que el turista se decante por venir aquí". Refiriéndose a la nuevas medidas de control, destacó que toda persona que entre en el espacio Schengen "debe venir a no hacer el mal". Para el inspector Álvaro Domínguez, la libertad y seguridad no están puestas en duda, e indicó que el gran reto es "mejorar la gestión de las fronteras sin que se note o que se note lo menos posible" y señaló que cuando el sistema esté implantado "notaremos las diferencias".

Momento de la mesa redonda de debate / ALEX ZEA

Preguntados por si desaparecerán las fronteras físicas tal y como las conocemos y si llegarán las "fronteras inteligentes" que distingan viajeros según su huella digital, para Antonio Díaz "el turismo en Málaga es todo", con 14 millones de visitantes el año pasado y 21.000 millones que se dejaron en nuestro destino, el representante de Turismo & Planificación de Turismo Costa de Sol reclamó "sistemas que agilicen esas entradas y demandamos un acuerdo entre la UE y Reino Unido para que se arbitren mecanismos que faciliten la entrada de estos turistas". José Moyano aseguró que la nueva experiencia en la frontera "no supondrá un problema porque lo importante es dar un buen servicio a los que vienen". Pedro Bendala también apeló a la necesidad de "tener fronteras seguras y permeables", coincidió en que el reto está "en los pasajeros británicos" y se mostró confiado en que la implantación de las nuevas medidas de control "será un completo éxito que nos aportará más valor como destino", destacó.

En esa línea, Roberto Rodríguez, comisario principal y jefe provincial de la Policía Nacional en Málaga, hizo la aclaración de que la gestión de las colas "no es competencia de la Policía, solo el control" y se felicitó por la gran coordinación existente entre el cuerpo policial y el Aeropuerto de Málaga. Rodríguez ofreció el dato de que de los 105 nuevos policías destinados recientemente a Málaga, 90 fueron destinados al Aeropuerto.

Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, clausuró el acto / ALEX ZEA

Clausuró la jornada, Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, quien puso el acento en que los momentos que vivimos "son la antesala de un nuevo sistema donde el binomio seguridad- movilidad será muy importante". Para finalizar, Rubio quiso mandar un mensaje optimista: "Conseguiremos el equilibrio entre ambas, y estoy seguro que en 6 meses vamos a estar mucho mejor que ahora".